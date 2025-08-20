Zabytki na kółkach. Czwarty zlot wiekowych aut i motocykli

Pod Roztoczańskim Muzeum PRL, stworzonym i prowadzonym przez Tomasza Pakułę, pomysłodawcę i organizatora dorocznego zlotu zabytków zbiorą się (30 sierpnia) po raz czwarty wiekowe auta i motocykle. Podzisiać będzie można na pewno kultowe maluchy, syrenki, duże fiaty, najróżniejsze motocykle.

Prezentacja tych motoryzacyjnych cacek na ul. Weterantów w Zamościu rozpocznie się o godz. 14. Gośćmi specjalnymi będą youtuber Jan Garbacz i Wojciech Przylipiak, autor książek o życiu codziennym w PRL. W programie znajdą się również pokazy w klimacie dawnych lat, konkurs na przebrania z epoki oraz głosowanie publiczności na najpiękniejszy pojazd.

– Tegoroczna edycja zlotu nawiązuje również do 70-lecia Pałacu Kultury i Nauki w Warszawie. Pojawi się kultowa FSO Warszawa z Muzeum Motoryzacji „Kurnik Klasyków”, przy której przed laty sprzedawano watę cukrową i popcorn przy zamojskim ZOO – dziś będąca prawdziwym symbolem dzieciństwa wielu mieszkańców – zapowiada Tomasz Pakuła.

I dodaje, że punktem kulminacyjnym wydarzenia będzie parada klasyków, która o godz. 16.15 wyruszy z Zamościa, a dalej przez Żdanów, Adamów i Jacnię dotrze do Krasnobrodu. Tam, w Ośrodku Wypoczynkowym „Pszczeliniec” odbędzie się druga część imprezy, zwieńczona ogniskiem integracyjnym.

– Zlot to nie tylko motoryzacja – to prawdziwa podróż w czasie, historia opowiadana poprzez przedmioty, stroje, dźwięki i emocje. Wśród uczestników nie brakuje rodzin z dziećmi oraz 30–40-latków, którzy odkrywają klasykę na nowo – opowiada główny organizator i zaprasza wszystkich fanów motoryzacji. Wstęp dla publiczności będzie bowiem bezpłatny.

Zlot organizowany jest pod patronatem honorowym Marszałka Województwa Lubelskiego Jarosława Stawiarskiego i prezydenta Zamościa Rafała Zwolaka. Redakcja Dziennika Wschodniego jest jednym z medialnych patronów imprezy.

Wydarzenie nie doszłoby do skutku, gdyby nie nieoceniona pomoc sponsorów. Tytularnym jest firma Stalprodukt – producent stalowych drzwi, segmentowych bram garażowych oraz nowoczesnych systemów stolarki aluminiowej. Imprezę mocno wspierają też inni: Speed Car, Cabrio Ośrodek Szkolenia Kierowców, PIT STOP Profiautoserwis, Bistro Powiedz Cześć, agencja kreatywna Reklama360, Zielone Biłgorajskie, Ośrodek Wypoczynkowy Pszczeliniec, Zamojski Zbir Barbershop oraz Rejestracja na zabytek – Paweł Babiszewski.