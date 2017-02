Czasy, w których do biura przychodziły szare myszki minęły. Dziś każda modna kobieta może pozwolić sobie na więcej fantazji. Zapytaliśmy stylistów Balladine o kilka inspiracji, przesłali nam aż 10 pomysłów na modny strój do pracy. Zobaczcie, co proponują.

Moda biurowa, co do zasady, jest stonowana. Jednak każdy rok definiuje nowe trendy, które przekładają się również na ten aspekt biznesu. Zapytaliśmy stylistów ze sklepu internetowego Balladine.com o trendy na rok 2017. W co powinna ubierać się modna kobieta pracująca? Jakie wzory i kolory powinny zagościć w jej garderobie? Na jakie materiały powinna zwracać uwagę?

Sukienka dobra na wszystko

Garsonki i kostiumy nadal są na czasie, ale coraz modniejsze stają się sukienki do biura. Te z rękawami można nosić bez żakietu. Nie wymagają dodatkowego stylizowania, wystarczy dobrać do nich buty i torebkę. W 2017 roku modne będą wszelkie kratki, więc te panie, które nie muszą chodzić do biura w gładkich uniformach, mogą po nie swobodnie sięgać.