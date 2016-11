Okres przedświąteczny to bez wątpienia czas kupowania prezentów. W galeriach handlowych dostrzec można tłumy ludzi, którzy od sklepu do sklepu chodzą w poszukiwaniu idealnych prezentów, które zadowolą ich bliskich. Dla każdego członka naszej rodziny staramy się kupić choćby mały drobiazg, który wywoła na jego twarzy uśmiech. O ile nie mamy problemu z tym, co kupić na prezent mamie czy dziadkowi, to często zastanawiamy się, czym obdarować najmłodszych członków naszej rodziny. Jest to nie lada problem, w szczególności, gdy dziecko jest bardzo małe lub jest na tyle ukształtowane, że nie można przewidzieć, czy zakupiony dla niego prezent przypadnie mu do gustu.

Bezpieczeństwo przede wszystkim

Nauka przez zabawę

Jeśli chodzi o dzieci w wieku wczesnoszkolnym to warto jest zainwestować pieniądze w akcesoria dla dzieci, które nie tylko bawią, lecz również uczą, a czas spędzony przez naszego malucha na zabawie może być bardzo efektywny. Pierwsze lata życia dziecka to czas, w którym poznaje ono świat oraz bez większego problemu przyswaja nową wiedzę. Warto jest wykorzystać go na rozszerzenie horyzontów malucha i rozwój jego wyobraźni.

Prezenty dla dzieci nie muszą być nudne, wręcz przeciwnie, powinny one być na tyle atrakcyjne, żeby zainteresować obdarowane dziecko i zachęcić je do zabawy. Zabawki to nie jedyna rzecz, jaką możemy obdarować najmłodszych. Dobrym pomysłem jest również kupno elementów garderoby, które nie tylko ucieszą dziecko, lecz również jego rodzica. Wszelkiego rodzaju gry interaktywne i zabawki, których głównym zadaniem jest uczyć przez zabawę są doskonałym wyborem dla dzieci w każdym wieku.

A ja chcę tę zabawkę!

Nie da się ukryć, że każdego roku w sklepach znaleźć możemy wiele zabawek inspirowanych popularną w ostatnim okresie bajką. Jednak czy warto ślepo podążać za modą? Jest jeszcze drugorzędna kwestia i jest nią siła reklamy. W momencie, gdy dziecko zobaczy na reklamie jakąś zabawkę to może się uprzeć, że pod choinkę chce otrzymać właśnie tę konkretną zabawkę i zdania nie zmieni, w przeciwnym razie nasz świąteczny prezent może dziecko jedynie rozczarować. Jeśli pożądana przez dziecko zabawka jest zbyt droga należy porozmawiać z dzieckiem i spróbować przekonać je do innej zabawki, dzięki czemu unikniemy płaczu podczas otwierania prezentów. Przy użyciu odpowiednich argumentów nawet największe uparciuchy są w stanie zmienić swoje zdanie i cieszyć się z prezentu, którego początkowo nie chciały.