Czym charakteryzują się Chwilówki?

Dla kogo?

Chwilówki online przeznaczone są dla osób, które znalazły się w nagłej potrzebie finansowej i pilnie potrzebują zastrzyku gotówki. Potrzeba otrzymania dodatkowych pieniędzy może zależeć od różnych przyczyn. Losowe przypadki wymagające nakładów finansowych takie jak np. remont domu, usterka samochodu, wymiana domowego sprzętu mogą spotkać każdego. Dla osób, które znajdują się w trudnej sytuacji finansowej, a wzięcie chwilówki może rozwiązać dany problem, chwilówki online są dobrym rozwiązaniem.

Łatwy wniosek

Chwilówki przez Internet charakteryzują się łatwym i szybkim procesem wnioskowania. Większość firm udzielających chwilówek zapewnia, a dokładniej stara się, aby cały proces wnioskowania o chwilówkę trwał najwyżej piętnaście minut. I co najważniejsze, systemy informatyczne zaimplementowane do serwisów internetowych faktycznie spełniają oczekiwania klientów, przez co naprawdę można otrzymać pieniądze w zaledwie kilka minut. Wystarczy na stronie internetowej pożyczkodawcy określić interesującą nas kwotę oraz czas spłaty, po czym przejść do formularza danych osobowych. Decyzję o przyznaniu chwilówki otrzymujemy zazwyczaj w ciągu kilku minut za pośrednictwem SMS-a lub poczty e-mail.

Pieniądze błyskawicznie lądują na koncie

W przypadku chwilówek online ich ogromną zaletą jest nie tylko łatwy i szybki proces wnioskowania, ale przede wszystkim efekt, jaki przynosi ubieganie się o pożyczkę. Jeśli firma udzielająca chwilówek zaakceptuje nasz wniosek, możemy spodziewać się, że do kilku minut otrzymamy pieniądze na konto bankowe, którego jesteśmy właścicielem. Wszystko zależy od tego, w jakim banku posiadamy rachunek. Dlaczego? Firmy pożyczkowe również posiadają zazwyczaj kilka rachunków bankowych i jeśli mamy konto w tych samych bankach, tym samym szybciej otrzymamy przelew. Wszystko zależy również od czasu pracy banków.

Niewysokie kwoty i krótki okres spłaty

Chwilówki, jak sama nazwa wskazuje, udzielane są na krótki okres spłaty, przeważnie na 30 dni, ale na rynku znajdują się również oferty z sześćdziesięcioma dniami do spłacenia zobowiązania. Odpowiednich ofert można poszukać np. za pomocą porównywarek pożyczek. Chwilówki to także niskie kwoty, od 100 do 3000 zł, czasami nawet do 5000 zł. Jest to więc propozycja finansowa, którą możemy łatwiej spłacić, ponieważ sumy są stosunkowo niewysokie, ale należy pamiętać o krótkim terminie spłaty chwilówki. Jeśli chodzi o oprocentowanie chwilówek, różnice są naprawdę duże, dlatego najpierw należy dobrze prześledzić wszystkie oferty. Warto również szukać firm, które dla nowych klientów pierwszą chwilówkę udzielają za darmo, bez dodatkowych opłat.