DeepWORK – intensywny trening, który zaczyna się w głowie

Trening holistyczny, medytacja w ruchu. Połączenie jogi, treningu atletycznego i cardio – tak deepWORK opisują trenerzy. Jednak co to właściwie oznacza? To przede wszystkim głęboki trening, który uczy umysł przekraczania własnych granic, a ciało rozpoznawać różnicę między mocnym wysiłkiem a relaksem. To już nie tylko ćwiczenia fizyczne, a doświadczenie dosłownie dla każdego. Sprawdź, jak wygląda trening deepWORK.