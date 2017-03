Dywany - naturalne czy sztuczne, co wybrać?

Kupując nowe dywany musimy podjąć nie tylko decyzję co do wzoru i kolorystyki, ale przede wszystkim tą najtrudniejszą - odnośnie materiału z jakiego mają one być wykonane. Nie jest to łatwe, bowiem producenci dywanów prześcigają się w zachwalaniu coraz to innych włókien. Nic dziwnego, że w takim natłoku sprzecznych informacji wielu klientów traci głowę i często kupuje pierwszy lepszy dywan o w miarę zadowalającym wyglądzie. Aby ułatwić sprawę i w końcu rozwiać wszelkie wątpliwości, poniżej przedstawiono czarno na białym wady i zalety dywanów naturalnych i sztucznych.

Dywany naturalne

Dywany naturalne tkane są z wełny, jedwabiu, sizalu bądź bawełny, a każde z tych włókien posiada odmienne charakterystyki. Wełna jest najbardziej tradycyjnym surowcem wykorzystywanym do produkcji, a wykonane z niej dywany cechują wysokie wartości estetyczne, miękkość i trwałość. Taki dywan nie odkształci się zbyt szybko pod naciskiem mebli czy stóp, nie wytrze się ani nie straci barwy. Przy właściwym użytkowaniu i pielęgnacji z powodzeniem posłuży nam 50 lat i więcej. Najlepsze, ręcznie tkane dywany wełniane są nawet przekazywane z pokolenia na pokolenie, a na aukcjach dla koneserów osiągają zawrotne ceny. Co więcej, kobierce wełniane posiadają cenne właściwości termoizolacyjne, wyciszają wnętrze i regulują wilgotność powietrza (przy zbyt wysokiej wilgotności runo absorbuje wilgoć aby ją oddać kiedy powietrze stanie się zbyt suche), co jest nie bez znaczenia dla zdrowia.

Dywany jedwabne to kwintesencja piękna, zbytku i luksusu. Są antystatyczne, lekkie, trwałe i odporne na zabrudzenia. Ponadto dzięki specyfice włókna jedwabnego, które chłodzi w upały i ogrzewa w zimne dni, wspaniale regulują klimat we wnętrzu. Mają tylko jedną wadę - osiągają astronomiczne ceny, dlatego osiągalne są dla nielicznych.

Dywany sizalowe są ciągle dość nowym produktem na polskim rynku, ale ze względu na korzystną cenę i wytrzymałość zyskują sobie coraz większe grono zwolenników. Wytwarza się je z sizalu, włókna pozyskiwanego z agawy sizalowej, rośliny uprawianej w Afryce, Brazylii i krajach Trzeciego Świata. Materiał ten ma jednak pewną wadę - jest bardzo twardy i szorstki w dotyku, dlatego wielu nie wyobraża sobie takiego dywanu w sypialni czy salonie.

Wreszcie, dywany bawełniane, jak sama nazwa wskazuje, wykonywane są z bawełny, materiału od wieków cenionego za miękkość i wiele korzystnych jakości prozdrowotnych. Są przystępne cenowo, a przy tym bardzo łatwo utrzymać je w czystości - w razie potrzeby można je bez obaw prać w pralce. Niestety rozwiązanie to nie należy do najtrwalszych i wymaga częstej wymiany.

Dywany sztuczne

Dywany z włókien syntetycznych to kompromis pomiędzy ceną a trwałością. Dawniej nie miały zbyt wielu zwolenników ze względu na ubogi design i małą dostępność kolorów, ale obecnie sytuacja uległa zmianie i włókna syntetyczne z powodzeniem konkurują z wełną i jedwabiem. Do tego stopnia, że przy najlepszych jakościowo kobiercach jedynie specjalista jest w stanie wychwycić różnicę. Sztuczne dywany nowoczesne najczęściej wykonuje się z polipropylenu, poliamidu, wiskozy, akrylu i poliestru. Bardzo łatwo je utrzymać w czystości i nie wymagają specjalnych zabiegów pielęgnacyjnych; w zupełności wystarczy regularne odkurzanie i pranie w razie zabrudzenia. W większości przypadków są antyelektrostatyczne, czyli nie elektryzują się i nie przyciągają kurzu. Dodatkowo, nie wywołują i nie nasilają objawów alergicznych, ponieważ są odporne na pleśnie, grzyby i wszelkiego rodzaju roztocza.

Z drugiej jednak strony dywany syntetyczne są znacznie mniej trwałe od naturalnych, zwłaszcza wełnianych i jedwabnych. Włóknom sztucznym brak naturalnej sprężystości, przez co dużo łatwiej ulegają trwałym odkształceniom i wytarciom pod ciężarem mebli oraz ugniataniu pod wpływem codziennego stąpania. Wreszcie pozostaje kwestia dbałości o środowisko. Nie da się zaprzeczyć, że w czasie produkcji sztucznych dywanów do atmosfery uwalnia się wiele toksycznych substancji, takich jak węglowodory alifatyczne i dichlorobenzen, co może dyskwalifikować te produkty w oczach zwolenników ekologicznego stylu życia.

Dywany - naturalne czy sztuczne?

Ostateczna decyzja będzie oczywiście dyktowana indywidualnymi preferencjami i względami finansowymi. Warto jednak zastanowić się nad przeznaczeniem dywanu. Jeżeli ma on służyć za wystrój dziecięcego pokoju, lepiej wybrać tańszy model. I tak za jakiś czas, raczej szybciej niż później, pojawi się konieczność wymiany. Natomiast w pomieszczeniach bardziej reprezentacyjnych, jak salon, warto zainwestować w lepszy, droższy dywan, który posłuży nam przez długie lata i będzie wspaniałą ozdobą wnętrza.