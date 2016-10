Zdecydowana większość firm zmniejsza lub pozostawia na niezmienionym poziomie wydatki na tradycyjną reklamę. Archaiczne formy promocji przedsiębiorcy zastępują nowymi działaniami, określanymi mianem content marketingu. Marketing treści jest znacznie tańszy, bardziej efektywny, a przy tym daje dużo większe możliwości dotarcia do potencjalnego nabywcy.

Firmy coraz więcej inwestują we własne media

Czym jest content marketing?

Content marketing to w dużym skrócie skuteczne dostarczanie klientom użytecznych treści. Klienci stali się nieczuli na krzykliwe reklamy, slogany typu: „jesteśmy najlepsi”, „mamy wieloletnie doświadczenie” i inne, podobne wyznania. Mnogość tych określeń w internecie spowodowała, że przeciętny odbiorca spośród kilkudziesięciu „najlepszych” firm nie wybiera żadnej. Potrzebny stał się inny model przekonania internautów o własnych kompetencjach. Do tego celu wykorzystuje się obecnie artykuły eksperckie, poradniki, raporty, e-booki, filmiki, itp.

Tu warto wspomnieć jeszcze raz o tym, że opracowane treści muszą być dostarczane skutecznie. Zatem wybieramy media, które mają największą szansę trafić do potencjalnego klienta, a nie do przypadkowego użytkownika internetu.

Content marketing opiera się o własne media firm, takie jak: strona internetowa, blogi, profile w mediach społecznościowych, itp. Zaletą tych narzędzi jest relatywnie niski koszt utrzymania, możliwość przekazania odbiorcy wszystkich, nawet z pozoru błahych informacji oraz uzyskanie informacji zwrotnych, lepsze dostosowanie do zwyczajów potencjalnych klientów, selekcja użytkowników pod kątem ich skłonności do zawarcia transakcji, stały kontakt z nimi i wiele innych.

Sprawdzone rozwiązania

Polskie firmy stosunkowo późno zaczęły wykorzystywać nowe drogi dotarcia do odbiorcy, ale skuteczność content marketingu szybko przekonała ich do tego rozwiązania. Mamy już gotowe rozwiązania wprowadzone wcześniej w innych krajach, a firmy podobnej do tej https://www.internetum.com/marketing/ można bez trudu znaleźć na rodzimym rynku.

Spectrum działań, które mają pomóc w dotarciu do klienta jest szerokie: SEO, content marketing, e-mail marketing, social media, a także Public Relations, PPC (pay per click). Wszystkie narzędzia mają sprowadzić nabywcę na stronę (profil, sklep internetowy) firmy, jednocześnie przekonując go, że dokonał właściwego wyboru.

Content marketing jest nieodłączną częścią tego systemu. To on odpowiedzialny jest za: dystrybucję cennej zawartości, przyciąganie uwagi i budowanie zaangażowania, tworzenie długotrwałych relacji opartych na zaufaniu i lojalności, zwiększenie świadomości marki oraz budowanie swojej marki jako lidera w branży (źródło: https://www.marketin9.com/what-is-content-marketing/ ).

Zmiana myślenia o kliencie

Inwestycja we własne media wymaga zmiany sposobu myślenia i pewnego wysiłku, ale takie podejście z pewnością się opłaca. Trend już widoczny jest w sposobie tworzenia stron internetowych, gdzie duży nacisk kładzie się na potrzeby klienta, rozwiązanie jego problemów, nie zaś na „tworzenie firmowych pomników” i elektronicznych wizytówek. Portale internetowe są uboższe w irytujące „wyskakujące” i opóźniające otwarcie strony banery, a więcej w nich porad ekspertów, studium przypadków, danych użytecznych dla czytelników. W ten sposób internet staje się medium przynoszącym realne korzyści i przedsiębiorcom, i ich klientom.