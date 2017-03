Fototapety 3D, czyli iluzja we wnętrzu

Co na ścianę, czyli iluzja rzeczywistości Bardzo często chcemy odmienić nasze wnętrze jednak nie wiemy w jaki sposób możemy coś w nim zmienić. Najlepszym rozwiązaniem w tej sytuacji jest przede wszystkim odpowiednie udekorowanie naszych ścian. Doskonałym pomysłem jest montaż fototapety na naszej ścianie. Jednak czy rzeczywiście tego typu produkt aż tak znacząco zmieni nasze wnętrze? Wszystkie kroki dozwolone Powinniśmy mieć świadomość, iż taka fototapeta to idealny dodatek do każdego pomieszczenia. Oprócz tego, iż pełni w naszym pomieszczeniu funkcję dekoracyjną, także dzięki temu produktowi możemy skutecznie powiększyć nawet niewielkie dotąd pomieszczenia. To właśnie tego typu element doskonale wykorzystuje efekt iluzji. Zatem jaką fototapetę najlepiej wybrać do swojego wnętrza?

Fototapety przestrzenne Warto wiedzieć, iż obecnie na rynku możemy znaleźć bardzo różne rodzaje fototapet. Przede wszystkim popularne są kolorowe motywy, dzięki którym możemy ożywić nasze wnętrze. Jednak warto pamiętać, iż są to często produkty modne tylko i wyłącznie w jednym sezonie. Z tego powodu warto zainwestować w popularne fototapety przestrzenne . Warto wiedzieć, iż tego typu produkty są skonstruowane w taki sposób, aby oszukać ludzkie oczy. Dzięki temu możemy odnieść wrażenie, iż przykładowo dane pomieszczenie pomimo swoich małych rozmiarów jest zdecydowanie bardziej przestrzenne. Za pomocą wspomnianych produktów również mamy możliwość uzyskania efektu trójwymiarowości. Jest to atrakcyjna propozycja która będzie prezentowała się idealnie w każdym pomieszczeniu.



- Warto dodać, że sam materiał na którym drukowane są fototapety uległ mocnej poprawie w ostatnich latach. Obecne fototapety to już nie jest tani i słaby jakościowo "zapełniacz ścian" jaki pamiętamy z początku lat 90-tych, ale pełnowartościowy produkt wzbogacający wnętrze i często zwiększający jego prestiż - mówi Marcin Wicher, CEO sklepu internetowego Foteks.pl, oferującego fotowydruki na wymiar. - Dodając do tego dobrej jakości ekologiczne tusze mamy produkt na lata! - dodaje Pan Marcin.



Fototapety to doskonały produkt do każdego pomieszczenia. To właśnie dzięki nim możemy bardzo szybko odmienić swoje wnętrze i sprawić, aby było one unikalne. Warto pamiętać, iż decydując się na zakup fototapety 3D nie musimy wybierać tylko i wyłącznie spośród produktów dostępnych w sklepach. Obecnie istnieje możliwość zaprojektowania własnej fototapety, wybierając przykładowo zdjęcie z naszego albumu. Zdecydowanie warto zainwestować w tego typu projekt.