Ile można zarobić na zabytkowych samochodach?

Samochody zabytkowe są uwielbiane przez pasjonatów motoryzacji. Stanowią najlepszy dowód na kunszt projektantów oraz mnogość rozwiązań technologicznych, które wpłynęły na obecny kształt samochodów. Dodatkowo auta zarejestrowane jako zabytki pozwalają sporo zarobić.

Zyski na poziomie 200%

Inwestorzy coraz bardziej interesują się kupnem aut zabytkowych ze względu na zwiększenie się płynności na tym rynku. Do niedawna sprzedaż samochodu zabytkowego o wysokiej wartości była dość trudna i czasochłonna, jednak obecnie większa liczba kolekcjonerów z zasobnym portfelem przyczyniła się do szybszego zbywania pojazdów kosztujących nawet kilkanaście milionów euro.

Najwięcej można zarobić, kupując kultowe modele wyprodukowane w ilości niewielkiej ilości egzemplarzy. Inwestorzy najchętniej wybierają samochody w złym stanie, lecz możliwie do odrestaurowania. Zwykle sprzedają się one w atrakcyjnych cenach, a koszt ich naprawy – choć nieco kłopotliwej – nie jest tak duży, by była ona nieopłacalna. Po wyremontowaniu samochodu i zarejestrowaniu go jako zabytek możliwe jest jego sprzedanie nawet z 200% zyskiem. Nic dziwnego, że inwestorzy szukają okazji i zarabiają na oldtimerach.

W Polsce inwestorzy stawiają na inne klasyki niż za granicą ze względu na ograniczony budżet rodzimych kolekcjonerów. Nad Wisłą najlepiej sprzedają się auta zabytkowe o cenie nieprzekraczającej 100 tysięcy złotych. Dodatkowo sporym zainteresowaniem cieszą się zadbane auta z okresu PRL-u, zwłaszcza Fiaty 125p, Polonezy i znane na całym świecie „Maluchy”, czyli Fiaty 126p. W ostatnim czasie Fiata 126p nabył Tom Hanks, który zachwycił się maleńkim autem z charakterystycznie brzmiącym silnikiem i niewielką ilością miejsca w środku.

Zyski kolekcjonerów

Na zabytkowych samochodach zarabiają nie tylko inwestorzy, ale i sami kolekcjonerzy. Właściciele oldtimerów odnawiają swoje pojazdy, wykupują Classic Car Insurance, a następnie biorą udział w wielu imprezach oraz wynajmują samochody do ślubów. W ten sposób zarabiają nawet do kilkunastu tysięcy złotych rocznie, dzięki czemu zwraca im się koszt zakupu zabytkowego pojazdu oraz późniejsze koszty jego ubezpieczenia, konserwacji i eksploatacji.

Kolekcjonerzy podkreślają, że dla nich najważniejsze jest samo posiadanie ukochanego samochodu, a możliwość zarobku jest jedynie dodatkową z tego korzyścią. Trudno się z tym nie zgodzić, gdyż żaden nowoczesny samochód nie dorówna kultowym autom, które pojawiały się w znanych filmach czy służyły słynnym aktorom, politykom lub muzykom.