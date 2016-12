Kłódki firmy Master Lock

Historia sukcesu

To amerykańskie przedsiębiorstwo funkcjonuje na rynku od roku 1921. Od samego początku istnienia, firma budowała swoją pozycję na rynku mechanizmów zabezpieczających. Doskonalenie swoich unikalnych rozwiązań i nastawienie na realizację potrzeb zróżnicowanych klientów sprawiło, że dzisiaj Master Lock jest jednym z największych producentów i dystrybutorów zamków, kłódek, sejfów i kasetek na świecie. Wieloletnie doświadczenie i niezbędna wiedza sprawiają, że produkty sygnowane marką ML pochodzą z najwyższej półki jakościowej.

Doskonałym tego przykładem jest bardzo bogata oferta kłódek, które na rynku występują w wielu odmianach, gwarantujących różne stopnie ochrony. Firmy i klienci indywidualni mogą skorzystać z produktów standardowych, które posłużą przede wszystkim do zabezpieczenia walizek, plecaków i toreb, kłódek przystosowanych do ochrony ciężki elementów przenośnych, a także z modeli dodatkowo uodpornionych na wpływ zmiennych warunków atmosferycznych i wilgoci.

Kłódki uniwersalne

Do pierwszej kategorii przypisać można bez wątpienia kłódki uniwersalne, które najczęściej wytwarzane są z mosiądzu, a także posiadają stalowy kabłąk, odporny na przerwanie i przecięcie.

Spektrum ich zastosowań jest bardzo szerokie. Posłużyć mogą bowiem zarówno do zabezpieczenia wspomnianych walizek, jak i ochrony drzwi do piwnicy czy szopy. Możliwe jest to dzięki temu, że kłódki uniwersalne występują w wielu rozmiarach, a także z wyjmowanym kabłąkiem, którego długość można w sposób swobodny i prosty regulować.

Kłódka ML One

Firma Master Lock ceniona jest również za wykorzystywanie nowoczesnych i unikalnych rozwiązań. Przykładem na to może być kłódka Master Lock One, która otwierana jest przy użyciu kciuka. Wszystko to umożliwia specjalny przycisk zamontowany na jej korpusie.

Przesuwany jest on w czterech kierunkach (prawo, lewo, góra, dół) – w ten sposób wprowadzane są kombinacje, które otwierają zamek kłódki. Użytkownik ma możliwość wprowadzenia schematu składającego się nawet z 99 sekwencji, co zdecydowanie podwyższa poziom zabezpieczeń. Kłódka typu One kierowana jest przede wszystkim do osób, które nie lubią nosić ze sobą kluczy bądź mają problem z zapamiętaniem skomplikowanego kodu bezpieczeństwa.

Najwyższy poziom ochrony

Oferta ML to również kłódki typu Weather Tough Security. Ich konstrukcja pokryta jest termoplastyczną powłoką ze stali laminowanej, która uodparniają je na wpływ zmiennych warunków atmosferycznych.

Jak wiadomo, śnieg i deszcz w bardzo krótkim czasie mogą doprowadzić do pojawienia się na stalowych powierzchniach korozji, która stopniowo je niszczy. Z tego też względu, firma Master Lock zdecydowała się na przygotowanie kłódki w pełni odpornej na działanie wilgoci. Co więcej, została ona zabezpieczona także przed wpływem promieniowania UV.

W ofercie Master Lock znajdziemy kłódki gwarantujące absolutnie najwyższy poziom ochrony. Wykorzystywane są one przede wszystkim do zabezpieczania bram, witryn sklepowych i dostępu do magazynów. Charakteryzują się przede wszystkim wzmocnionym kabłąkiem. Wykonywany jest on ze stali borowej, dzięki której niemal niemożliwe jest przecięcie jego konstrukcji.

Podwyższona ochrona zapewniana jest także za sprawą zastosowania podwójnej blokady kulkowej. Nie należy zapominać również o zabezpieczeniu kłódki przed wszelkimi czynnikami zewnętrznymi. Gwarantuje to wspomniana wcześniej powłoka termoplastyczna, a także gumowe odbojniki, dzięki którym kłódkę bardzo trudno jest zarysować.

Każde rozwiązanie przygotowywane jest z myślą o zapewnieniu maksymalnej ochrony mienia, niezależnie od jego rodzaju. Dzięki temu możemy mieć pewność, że nasze sklepy, piwnice, warsztaty, magazyny, hale, szopy, skrzynki i walizki są w pełni bezpieczne.