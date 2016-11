Kredyt bez zaświadczeń o zarobkach w 15 minut - prawda czy fikcja?

Kredyt bez zaświadczeń o zarobkach? Online na jeden klik? Decyzja kredytowa w 15 minut? Czy to wszystko to tylko reklama, czy rzeczywiście banki udzielają klientom kredytów nie tylko bez zabezpieczeń, ale i w uproszczonej procedurze?

Każdy bank, zanim podejmie decyzję o udzieleniu kredytu, sprawdza zdolność kredytową klienta – to, czy będzie on w stanie spłacić zobowiązanie wobec banku w terminie wymagalności. Jednym z podstawowych narzędzi, jakie wykorzystują banki do badania zdolności kredytowej jest zaświadczenie o uzyskiwanych zarobkach. Jednak gdy bank jest w stanie oszacować zdolność kredytową klienta na podstawie innych danych, może zrezygnować z wymogu dostarczenia takiego zaświadczenia.

Dla kogo uproszczona procedura uzyskania kredytu?

Najczęściej z takiej opcji mogą skorzystać stali klienci banku, na których konto wpływają zarobki. Bank dokonuje analizy historii ROR-u i na tej podstawie ocenia zdolność kredytową klienta. W takiej sytuacji nierzadko zdarza się, że bank powiadamia klienta o czekającej ofercie kredytowej – uzyskanie kredytu wymaga wtedy jedynie wizyty w oddziale z dowodem osobistym [źródło].

Na takie traktowanie mogą liczyć klienci z dobrą historią kredytową, posiadający konto w banku od minimum pół roku i oczywiście regularne wpływy na konto.

Kredyt w 15 minut online

Jeśli klient ma konto internetowe, nawet wizyta w oddziale jest niepotrzebna. Wystarczy, że zaloguje się do banku i sprawdzi, czy bank nie przygotował dla niego dedykowanej oferty tzw. kredytu na klik. Jeśli tak, wystarczy zgodzić się na weryfikację w BIK, zaakceptować warunki umowy (wystarczy autoryzacja taka, jak w przypadku przelewów) i kredyt jest przyznany.

Co z nowymi klientami?

Ale również nowi klienci – w niektórych bankach – mają możliwość zaciągnięcia kredytu bez przedstawiania zaświadczeń o zarobkach. Bank zwykle wymaga jednak przedstawienia innego dokumentu poświadczającego zdolność kredytową – np. wyciągu z konta w innym banku, oświadczenia klienta o uzyskiwanych dochodach czy przedstawienia rocznego rozliczenia z US (PIT). Kredytobiorca nie może też liczyć na duże sumy – najwyżej kilka tysięcy złotych. Kredyty bez zaświadczeń dla nowych klientów mają w ofercie m.in. Alior Bank, Getin Bank, PKO czy EuroBank.