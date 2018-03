LUBDREW – spotkanie branży drzewnej i meblarskiej w Lublinie

W weekend od 23 do 25 marca w Targach Lublin przy ul. Dworcowej 11, odbędzie się największe we Wschodniej Polsce spotkanie branży drzewnej – Targi LUBDREW. To wydarzenie skierowane do właścicieli wszelkich zakładów stolarskich i meblarskich oraz tartaków i składów drewna. Oprócz prezentacji sprzętu i nowinek technicznych odbędą się warsztaty, dotyczące innowacji w produkcji mebli małoseryjnych. Po dokonaniu rejestracji wstęp na Targi LUBDREW jest bezpłatny.