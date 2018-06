O ustawie 2.0 - wywiad z Tomaszem Tokarskim Przewodniczącym Parlamentu Studentów RP

Czy reforma uczelni jest potrzebna?

Nikt rozsądny nie ma wątpliwości, że nauka i szkolnictwo wyższe w Polsce wymagają gruntownych zmian. Ta reforma jest konieczna, by zapewnić rozwój uczelni i podnieść poziom kształcenia akademickiego.

Nawet wówczas, gdy ustawa wywołuje kontrowersje w środowisku akademickim, a studenci i pracownicy uczelni podejmują protesty?

Naturalnym jest, że nowa ustawa powoduje niepokój i niepewność, szczególnie wtedy, gdy wprowadza wiele zmian. Ale sprzeciw wobec tej reformy wynika nie tyle z wątpliwości, co z niewiedzy i nieznajomości treści projektu ustawy. Niektórych przerażają też konsekwencje reformy, czyli redystrybucja dóbr i przywilejów na uczelniach, większa konkurencja w sektorze szkolnictwa wyższego oraz konieczność podjęcia nowych wyzwań i dostosowania się do nowych regulacji. Takie motywacje przeciwników ustawy są nie do przyjęcia.

I dlatego kierowany przez Pana Parlament Studentów RP nie poparł protestów studenckich?

Nie poparł ich z kilku powodów. Po pierwsze, ciężko mówić o protestach studenckich, gdy podejmuje je garstka studentów, a wśród protestujących przeważają pracownicy. Po drugie, nowa ustawa była przez dwa lata konsultowana w sposób bezprecedensowo szeroki, a PSRP brał aktywny udział w tych konsultacjach i wyraża opinię, że finalny projekt ustawy jest korzystny dla studentów. Po trzecie, trudno popierać protest, którego hasła mijają się z prawdą oraz w którym nie widać troski o studentów, bo przecież w postulatach niewiele jest o sprawach studenckich. Ogólnie rzecz ujmując, PSRP nie podziela przedstawianej przez protestujących kasandrycznej wizji szkolnictwa wyższego pod rządami nowej ustawy.

Może to błąd? Może ta ustawa jest faktycznie szkodliwa?

W mojej opinii nie. Ta ustawa z perspektywy młodego pokolenia jest dobra, bowiem wprowadza wiele rozwiązań prostudenckich i projakościowych.

Na przykład?

Ustawa zwiększa ochronę praw studenta. Uczelnia będzie miała obowiązek na etapie rekrutacyjnym przedstawić katalog opłat pobieranych od studenta w trakcie studiów wraz z ich wysokością oraz nie będzie mogła tego później zmienić, a jeśli to zrobi poniesie karę finansową. Poza tym ustawa zapewnia studentom stabilny system pomocy materialnej, wprowadza kształcenie dualne, kładzie nacisk na interdyscyplinarność i elastyczne ścieżki kształcenia. Reforma dotyka także doktorantów, wprowadzając nowy model ich kształcenia, czyli szkoły doktorskie czy zapewniając im powszechny system stypendialny. Wreszcie na uznanie zasługują takie rozwiązania, jak: utworzenie nowej ścieżki kariery dla wyróżniających się dydaktyków, zniesienie obowiązkowej habilitacji czy likwidacja minimum kadrowego.

A gdzie protestujący minęli się z prawdą?

Przeciwnicy ustawy bardzo mocno uderzają w jej antydemokratyczny charakter, co jest niedorzeczne. Ustawa 2.0 zasadniczo zwiększa autonomię uczelni, a nie zmniejsza. To przecież senat uczelni, wybrany demokratycznie przez społeczność akademicką, z co najmniej 20% udziałem studentów i doktorantów, ustali statut uczelni, który będzie regulować jej funkcjonowanie i strukturę organizacyjną, przyjmie strategię uczelni, która wyznaczy cele i kierunki działań, uchwali regulamin studiów, który będzie odnosił się do procesu kształcenia oraz wybierze członków i przewodniczącego rady uczelni, która będzie odpowiadać za właściwą współpracę z otoczeniem społeczno-gospodarczym. Warto w tym miejscu dodać, że w radzie uczelni znajdzie się z urzędu przewodniczący samorządu studenckiego. Poza tym niewątpliwie do zwiększenia autonomii uczelni przyczyni się zmiana zasad ich finansowania. Chodzi o przyznawanie publicznym uczelniom akademickim jednej subwencji zamiast dotacji. To sama uczelnia będzie decydowała o jej podziale i sposobie wykorzystania.

Ale diagnoza protestujących dotycząca uczelni w mniejszych miastach była chyba słuszna. Istnieje sporo obaw o los uczelni regionalnych po wejściu w życie ustawy.

Zgadzam się, że uczelnie regionalne są niezbędne dla lokalnych społeczności z uwagi na ich edukacyjną i kulturotwórczą rolę. Nie zgadzam się natomiast z zarzutami, że ustawa 2.0 je marginalizuje, bo jest wręcz odwrotnie. Wsparcie dla tych uczelni przejawia się w różnych rozwiązaniach, które zostały do ustawy wprowadzone dla zwiększenia szans ich rozwoju. Wymienić można choćby zachowanie aktualnych nazw, odrębne finansowanie w ramach programu „Regionalna Inicjatywa Doskonałości”, czy złagodzenie wymogów dotyczących uprawnień do doktoryzowania i habilitowania.

Sporo osób wytyka, że liczba poprawek wprowadzonych w ostatnim czasie do projektu ustawy to jest dowód na to, że projekt był źle przygotowany.

Nie uważam tak. Ustawa 2.0 bardzo mocno ewoluowała zgodnie z propozycjami formułowanymi przez różne gremia akademickie, z którymi była konsultowana, ale także przez środowisko polityczne, w którym funkcjonuje wicepremier Gowin. Resort nauki przyjął wiele postulatów wysuwanych zarówno przez podmioty sektora szkolnictwa wyższego, w tym np. PSRP, jak i przez partię Prawo i Sprawiedliwość, której zależało na tym, aby w jak największym stopniu uwzględnić interesy uczelni regionalnych. Wprowadzone poprawki zatem z jednej strony świadczą o otwartości ministerstwa na dialog ze środowiskiem akademickim, a z drugiej strony to cena poparcia politycznego dla tej ustawy.

Ustawa zostanie uchwalona?

Ustawa w obecnym kształcie, po znacznej korekcie, choć bez naruszenia jej filarów, powinna zyskać poparcie klubu parlamentarnego PiS.