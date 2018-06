Pacjenci z Wielkiej Brytanii przyjeżdżają do Lublina na refundowane leczenie

10 A A

Wiele osób mieszkających na stałe w Polsce z pewnością stwierdzi, że system działania polskiej służby zdrowia pozostawia wiele do życzenia. Długie kolejki do specjalistów, wydłużony czas oczekiwania na konieczne zabiegi czy operacje- to zdanie wielu obywateli Polski. Jednak dla Polaków, którzy obecnie mieszkają w Wielkiej Brytanii wydaje się to błahostką w porównaniu z systemem panującym z Wielkiej Brytanii.

