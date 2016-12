PIT 2016/2017 Online - najważniejsze informacje

Do końca kwietnia 2017 roku należy złożyć zeznanie podatkowe za rok 2016. Jeśli nie chcesz stać w długich kolejkach w ostatnim dniu składania formularzy PIT, skorzystaj z możliwości rozliczenia się przez Internet. To naprawdę proste, a Ty nie tylko zaoszczędzisz swój czas.

Krok 1. Przygotuj wszystkie dokumenty

Zanim przystąpisz do instalacji programu do rozliczeń, zgromadź potrzebne druki. PIT-11 oraz PIT-8 otrzymasz do końca lutego 2017 r, a w przypadku ich braku – musisz samodzielnie ustalić wartość przychodu z danego źródła. Do wypełnienia formularzy elektronicznych będą także potrzebne informacje podstawowe takie jak numer PESEL, aktualny adres zamieszkania, data urodzenia oraz kwota przychodu w poprzednim roku podatkowym.

Do podwyższenia kosztów podatkowych powinieneś przygotować imienne bilety okresowe na przejazdy publicznymi środkami transportu. Jeśli pracowałeś na umowie o dzieło lub umowie zlecenie, będziesz potrzebować dokumenty, które potwierdzą koszty uzyskania przychodów.

Nie musisz się obawiać, że program nie ma możliwości odliczenia podatkowego ze względu na różne ulgi (niezależnie czy to ulga prorodzinna, internetowa, czy rehabilitacyjna). Jeśli z nich korzystasz, przygotuj niezbędne zaświadczenia, faktury oraz inne dokumenty.

Rozliczając się przez Internet możesz przekazać 1% swojego podatku na organizacje pożytku publicznego. W takim przypadku przygotuj numer KRS danej organizacji.

Krok 2. Instalacja programu

Ministerstwo Finansów na swojej stronie internetowej finanse.mf.gov.pl umożliwia pobranie darmowego programu do rozliczeń. Wystarczy znaleźć odpowiednią zakładkę „PIT” i kliknąć opcję „do pobrania”. Pobrany program należy zainstalować. Drugą opcją jest rozliczenie PIT 2016/2017 przez Internet, chociażby z pomocą programu Pitax, udostępnianego w serwisie abc-podatki.pl.

Krok 3 – Uzupełnianie formularza

Po instalacji programu wystarczy już tylko rozpocząć wypełnianie odpowiedniej deklaracji podatkowej. Wybierz właściwy druk i do dzieła! Program w sposób intuicyjny poprowadzi Ciebie- podatnika po kolejnych kolumnach w formularzu, choć nie tylko! Na bieżąco będzie weryfikował wprowadzane dane i ich poprawność. Dzięki temu, zminimalizujesz ryzyko popełnienia błędu, który wiązałby się z koniecznością składania korekty.

Krok 4 – Wysyłanie bez podpisu

Jednym z najczęstszych błędów przy ręcznym uzupełnianiu formularza podatkowego jest brak podpisu podatnika. Kiedy korzystasz z e-deklaracji Twój podpis nie jest wymagany. Aby program mógł Cię zweryfikować, musisz jedynie podać kwotę przychodu z rozliczenia w poprzednim roku (czyli za rok 2016). I to wszystko. Twoja deklaracja jest gotowa do wysyłki!

Krok 5 – UPO

Gdy elektroniczny formularz zostanie wygenerowany i wysłany do organu podatkowego, na Twój adres e-mail przyjdzie UPO czyli Urzędowe Poświadczenie Odbioru. Ten dokument stanowi dowód, że deklaracja została złożona w terminie i trafiła do właściwego urzędu skarbowego. Na poświadczenie czeka się ok. 2 godzin. Pamiętaj, że należy je pobrać (i najlepiej wydrukować), aby było ono do wglądu w razie kontroli.

Podsumowując, do rozliczenia się przez Internet wystarczy przejść 5 prostych kroków. Dzięki takiemu rozwiązaniu już na zawsze możesz zapomnieć o długich kolejach w urzędzie skarbowym.