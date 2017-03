Pizza bez tajemnic – oto 10 ciekawostek na temat najpopularniejszego na świecie dania

Specjalnie z myślą o smakoszach pizzy, przygotowaliśmy zestawienie 10 ciekawostek, które pozwolą na to włoskie danie spojrzeć z innej strony. Odkryj więc magię, którą kryje w sobie pizza. Lublin, Warszawa czy Neapol – ta potrawa kochana jest niemal wszędzie!

1. Grecja ojczyzną pizzy?

Tak, tak. Doskonale wiemy, że pizza to potrawa włoska, a mieszkańcy słonecznej Italii bronią „praw autorskich” do dania, niczym niepodległości. Nie ma w tym niczego dziwnego. W końcu Margherita – pizza, która uznawana jest za poprzedniczkę wszystkich dzisiejszych dań tego typu powstała właśnie w Neapolu, na cześć królowej Małgorzaty Saubadzkiej. Piekarz, Rafaele Esposito, chcąc uczcić wizytę królowej, w 1889 roku przygotował na jej cześć kompozycję w narodowych barwach Italii, używając czerwonych pomidorów, białej mozzarelli i zielonej bazylii, a połączenie do dzisiaj jest jednym z najchętniej wybieranym. Ale… pierwsze ślady potrawy przypominającej pizzę prowadzą nas właśnie, chcąc nie chcąc, do antycznej Grecji. Płaskie placki mączne, posmarowane oliwą, posypane czosnkiem i ziołami ok. 500 lat p.n.e. trafiły do Rzymu właśnie z Hellady. I choć dziś Grecję kojarzymy bardziej z gyrosem i souvlaki, to tam narodziła się również i koncepcja pizzy.

2. Najdroższa pizza świata kosztowała 450$ za kawałek

450 dolarów kanadyjskich – żeby zachować pełną precyzję. Za tyle serwuje ten włoski specjał pewna restauracja w Kanadzie. Za co tyle płacimy? Na pizzy znajdują się m.in. homary, czarne dorsze z Alaski, wędzony łosoś, tygrysie krewetki oraz rosyjski kawior Osetra. To nie lada gratka dla miłośników owoców morza z zasobnym portfelem.

Kanadyjscy restauratorzy przebili tym samym Gordona Ramsaya. Kawałek najdroższej pizzy w jego wykonaniu (znajdowały się na nim m.in. trufle) kosztował 178 dolarów amerykańskich.

3. Pizza hawajska wcale nie jest z Hawajów

Niemożliwe? A jednak! Na to, by na placek mączny położyć ananasy wpadli Kanadyjczycy. Dziś jednak pomysł rozprzestrzenił się na tyle, że wiele pizzerii nie może sobie wyobrazić swojego menu bez tej, dość egzotycznej, kompozycji. Także w Polsce bez trudu znajdzie się taka pizza. Lublin, jak i inne miasta kraju serwują ją bez ograniczeń.

4. Najstarsza pizzeria na świecie istnieje od niemal 200 lat

Choć pierwsza pizza w nowoczesnym tego słowa rozumieniu powstała w 1889 roku, pizzerie istniały już wcześniej. Ta pierwsza, jak głosi legenda, powstała również w Neapolu. Antica Pizzeria Port’Alba działa do dziś. I nadal serwuje wybitne, tradycyjne włoskie smakołyki. Jeśli myślisz o wycieczce na południe Włoch, koniecznie zajrzyj do tego lokalu!

5. Pieczarki to najpopularniejszy dodatek do pizzy w Polsce

Jak wynika z raportu przygotowanego przez PizzaPortal.pl („Talerz Polaków 2015”), wśród najchętniej wybieranych podczas zamówienia dodatków były właśnie pieczarki. Znalazły się na aż 75% potraw, wyprzedzając szynkę (64%), salami (59%), czy oregano (47%).

6. To wcale nie Amerykanie jedzą najwięcej pizzy na świecie

To kto? Włosi? Polacy? A może Kanadyjczycy (skoro wymyślili hawajską i oferują tę najdroższą na świecie). Nie. A wynik zaskakuje. Okazuje się bowiem, że najwięcej pizz na mieszkańca przypada w Norwegii. Statystyczny mieszkaniec Oslo czy Bergen zjada aż… 5,4 kg rocznie. Na drugim miejscu zaś są Niemcy.

7. Pizzę jemy najczęściej w sobotę

To właściwie niewielkie zaskoczenie. W końcu to potrawa, po którą chętnie sięgamy, po pierwsze – podczas imprez, a po drugie, gdy po całym tygodniu wypoczywamy przed telewizorem. Nie dziwi więc, że gdy zamawiasz pizzę do domu w sobotni wieczór, czas oczekiwania w najlepszych pizzeriach wydłuża się nawet do 1,5 – 2 godzin. Na te najlepsze jednak warto czekać! A jeśli chcesz świętować dzień pizzy – przypada on 9 lutego. Wtedy możesz liczyć na dobre zniżki w pizzeriach.

8. Największa pizza na świecie powstała w RPA

I to już 27 lat temu! Od 1990 roku nikomu nie udało się pobić rekordu. A jest z czym walczyć, bo średnica pizzy wyniosła… 37,4 metra. Do jej przygotowania zużyto niemal 4 000 kg sera, 1700 kg pieczarek i niemal 2000 kg sosu pomidorowego. Palce lizać!

9. Włosi jedzą pizzę na cienkim cieście

Grube i puszyste to polski bądź amerykański wynalazek. Ci, którzy wybiorą się do słonecznej Italii i zechcą skosztować pizzy, mogą być zaskoczeni, gdy zamiast okrągłego, grubego placka otrzymają kawałki na cienkim cieście. Zaskoczenie będzie trwać jednak wyłącznie do pierwszego kęsa. Potem czeka już tylko kulinarna przyjemność z najwyższej półki.

10. Są pizze, które pokonują tysiące kilometrów

Tak stało się z jednym, pysznym włoskim specjałem z londyńskiej restauracji Domino’s Pizza. Ta została dostarczona ze stolicy UK aż do australijskiego Melbourne, pokonując… 16 949 km. Historia miała miejsce w 2004 roku, a my zastanawiamy się, czy dotarła do klienta wystarczająco ciepła.