Trener personalny – zawód z przyszłością

Kto może zostać trenerem personalnym?

Tak naprawdę trenerem może zostać każdy, ale należy spełnić kilka warunków. Oczywiście, przede wszystkim trzeba kochać sport i wysiłek fizyczny. Jeżeli nie lubisz ćwiczyć to logiczne, że nie będziesz czerpać radości z ćwiczenia kilka godzin dziennie – codziennie. Druga sprawa to oczywiście chęć pracy z ludźmi. Trener personalny na co dzień ćwiczy i współpracuje ze swoimi podopiecznymi. Nie da się ukryć, że jest to w pewien sposób praca grupa. Cierpliwość i wyrozumiałość to dwie podstawowe cechy, bez których nawet nie ma sensu zaczynać. Pamiętajmy jednak, że liczy się też silny charakter, nikogo nie przekonasz do ciężkich ćwiczeń tylko i wyłącznie ładnie prosząc. Mamy też dobre widomości. Aby zostać trenerem nie musisz mieć ukończonych studiów wyższych z zakresu wychowania fizycznego, sportu, rehabilitacji czy fizjoterapii. Całą niezbędna wiedzę zdobędziesz na kursie przygotowawczym, który każdy trener musi obowiązkowo zaliczyć.

Czym zajmuje się trener personalny?

Praca trenera personalnego polega głównie na układaniu planów treningowych i ćwiczeniu z podopiecznymi. Dodatkowo należy też monitorować postępy klientów i na bieżąco dostosowywać intensywność ćwiczeń do ich możliwości. Część trenerów personalnych posiada również uprawnienia i wiedze z zakresu dietetyki. W takich przypadkach opracowują oni również diety dla swoich klientów. Pamiętajmy jednak, że trener personalny to nie tylko strefa mięśni, ale również emocji. Dobry trener nie dba tylko kondycje fizyczną, ale również psychiczną swoich podopiecznych. Bardzo ważna jest umiejętność motywowania i wspierania w trakcie metamorfozy. Dla wielu osób jest to bardzo ciężki okres i potrzebują w nim dodatkowego oparcia.

Jak zostać trenerem personalnym?

Jak już wcześniej wspominaliśmy niezbędne jest przejście kursu na trenera personalnego. Tego typu szkolenia odbywają się w większości dużych miast na terenie naszego kraju. Ceny szkoleń mogą różnić się w zależności od miejsca i trybu w jakim się odbywają. Kursy na trenera personalnego trwają średnio od kilku do kilkunastu tygodni w zależności o intensywności zajęć. Pamiętajmy decydując się na szkolenie, że jest to inwestycja w nasza przyszłość więc należy unikać niepewnych i amatorskich firm organizujących kursy. Ponieważ w oparciu wiedzę przekazaną w trakcie seminariów będziemy trenować swoich klientów musi być ona sprawdzona i rzetelna. Jeżeli interesuje Cie kurs, sprawdź aktualną ofertę FIT-Academy:

Kurs trenera personalnego - Warszawa

Kurs trenera personalnego - Katowice

Kurs trenera personalnego - Lublin

Kurs trenera personalnego - Łódź

Kurs trenera personalnego - Wrocław

Ile zarabia trener personalny?

Wszystko zależy od rodzaju pracy na jaki się decydujemy. Pierwsze kroki bywają trudne, dlatego najczęściej, początkujący trenerzy personalni zatrudniają się w siłowniach i klubach fitness. Tam dostęp do nowych klientów jest ułatwiony, a warunki pracy sprzyjające rozwojowi. Niestety zarobki nie są tak atrakcyjne jak w przypadku trenerów pracujących na własną rękę. Nie należy się jednak zniechęcać, na wszystko przyjdzie pora. Wraz z ilością zadowolonych klientów rośnie nasza markach. Po kilku latach trenerzy personalni mogą cieszyć się zarobkami rzędu nawet kilkunastu tysięcy miesięcznie.