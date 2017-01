Weekend w Polsce - Gdańsk

Masz za sobą męczący tydzień pracy, a wizja urlopu jest co najmniej daleka? W taki razie postaw na weekendowy odpoczynek w jednym z ciekawszych miast Polski, a mianowicie Gdańsku. Co warto zobaczyć odwiedzając wspomniane miejsce?

Zabytki

Gdańsk to miasto, w którym ilość zgromadzonych zabytków potrafi przytłoczyć nawet najwytrwalszych miłośników tego rodzaju atrakcji. Z kolei dzielnicą, na terenie której zgromadzona została największa ilość wspomnianych obiektów o charakterze zabytkowym jest Główne Miasto zwane też Prawym Miastem. Właśnie z tego względu Główne Miasto uznawane jest za swego rodzaju turystyczne centrum Gdańska. Spacerując tutejszymi uliczkami mamy możliwość podziwiania takich atrakcji jak Złota Brama, czyli budowla datowana na 1612 rok autorstwa Abrahama van den Blocke’a z fasadami zdobionymi attykami i zwieńczonymi ośmioma posągami. Kolejnym, godnym uwagi zabytkiem jest Bazylika konkatedralna Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny, której wystrój niemalże w całości stworzony jest z licznych zabytków malarstwa i rzeźby gotyckiej, takich jak m.in. poliptyk Ołtarz Koronacji Marii, sakramentarium, rzeźba Pięknej Madonny Gdańskiej czy też Tablica Dziesięciorga Przykazań.

Gastronomia

Naturalnie po długim spacerze warto odpocząć w jednej z licznych, gdańskich restauracji serwujących potrawy regionu. A jakich dań koniecznie należy spróbować podczas pobytu w Trójmieście? Przede wszystkim ryb, takich jak dorsze czy śledzie. A jeśli mowa o rybach, to nie sposób nie skosztować tradycyjnej zupy rybnej. Z kolei na większy głód polecamy chociażby smażonego bądź wędzonego dorsza, koniecznie w towarzystwie kaszubskich golców, czyli klusek ziemniaczanych. Jeśli natomiast wolicie dania mięsne, to zachęcamy do rozsmakowania się w gdańskim klopsie z wołowiny. A wszystko to popite kieliszkiem jednej z najsłynniejszych wódek gdańskich, ziołowo – korzennego Goldwassera. Warto dodać, że liczne restauracje serwujące zbliżone do wymienionego menu znajdziemy chociażby na Starym Mieście.

Baza noclegowa

Wyczerpujący dzień obfitujący w sporą ilość atrakcji warto zakończyć w wygodnych wnętrzach hotelowego pokoju. Czy aby na pewno hotelowego? Niekoniecznie. Zdecydowanie lepszym, a co najistotniejsze wygodniejszym rozwiązaniem jest wynajem apartamentów w Gdańsku. Obecnie do naszej dyspozycji oddanych jest spora ilość tego rodzaju obiektów, które nie tylko mogą pochwalić się wysokim standardem, ale również ciekawą lokalizacją. To świetna alternatywa zwłaszcza, że ceny wspomnianych apartamentów są porównywalne, a niekiedy o wiele atrakcyjniejsze od cen wynajmu pokoju hotelowego.