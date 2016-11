Bezpłatne szczepienia dla dzieci przeciw pneumokokom. Zapłaci za nie woj. lubelskie

W województwie lubelskim pilotażowo ruszył program bezpłatnych szczepień przeciwko pneumokokom. W tym roku ze szczepień może skorzystać blisko 700 dzieci od 2. do 5. roku życia.

Województwo lubelskie przeznaczy w tym roku na ten cel 200 tys. zł. W kolejnych latach, bo program potrwa do 2021 roku, środki finansowe mają też pochodzić od samorządów gminnych i powiatowych.

– To była nasza inicjatywa aby samorządy partycypowały w kosztach szczepień. Zachorowania na pneumokoki są bardzo rozpowszechnione, widzę to z racji swojego zawodu. A skutki zachorowań są nieobliczalne, mogą prowadzić nawet do zgonu – mówi dr Riad Haidar, ordynator neonatologii bialskiego szpitala i wiceprzewodniczący sejmiku województwa. – Obecnie bezpłatnymi szczepieniami przeciwko pneumokokom objęte są dzieci z grup ryzyka, czyli wcześniaki czy dzieci z wadami serca – dodaje Haidar.

Ale od stycznia 2017 roku Ministerstwo Zdrowia włącza szczepionkę przeciwko pneumokokom do kalendarza powszechnych szczepień. – Sczepienia są istotne, bo pneumokoki są coraz bardziej lekoodporne. W związku z tym jedynym sposobem aby zapobiegać infekcjom pneumokokowym jest szczepionka – podkreśla Sabina Szafraniec, prezes stowarzyszenia Parasol dla Życia zajmującego sie profilaktyką szczepionkową. – Pneumokoki wywołują zapalenie płuc, opon mózgowo-rdzeniowych, sepsę, a jeszcze gorsze są powikłania – dodaje Szafraniec.

– Nasz program będzie uzupełnieniem tego refundowanego przez ministerstwo. Bo ministerialny plan obejmie dzieci urodzone w 2017 roku. A nasz program będzie dotyczył dzieci które np. teraz mają 2 lata – precyzuje Zofia Woźnica, wiceprzewodnicząca sejmiku i lekarz pediatra. – Gdy potrzeby dzieci na szczepienia będą już zaspokojone, program obejmie starszych powyżej 60. roku życia z przewlekłymi chorobami układu oddechowego – zaznacza Woźnica.

W tym roku szczepienia potrwają do 14 grudnia. Są realizowane w 49 przychodniach na terenie województwa lubelskiego. Koordynatorem programu jest Centrum Medyczne Luxmed. Adresy placówek gdzie można się zaszczepić dostępne są na stronie www.luxmedlublin.pl oraz pod numerem telefonu 81 536 58 58. – Na razie te 200 tys. zł to kropla w morzu potrzeb, ale liczymy że w kolejnych latach w program zaangażują sie samorządy gminne i powiatowe i będą uczestniczyć w finansowaniu – zaznacza Zofia Woźnica.

Pneumokoki

W Polsce nosicielstwo pneumokoków jest powszechne. Wśród dzieci do 5. roku życia, przebywających w żłobkach czy przedszkolach, wynosi 80-98 proc.. Pneumokokowe zapalenie płuc jest obecnie jedną z wiodących przyczyn zgonów oraz jednym z najważniejszych powodów hospitalizacji zarówno dzieci do 5. roku życia jak i dorosłych po 60. roku życia.