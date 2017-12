Wystawa "Osobliwości i Utopie" w CSK

Co Gdzie Kiedy. W czwartek, 14 grudnia o godz. 18 w Centrum Spotkania Kultur (plac Teatralny 1) odbędzie się wernisaż wystawy Osobliwości i Utopie, prezentującej dzieła z kolekcji sztuki współczesnej Lubelskiego Towarzystwa Zachęty Sztuk Pięknych.

Wystawa przedstawia rozwój regionalnej kolekcji sztuki współczesnej, tworzonej przez lubelską Zachętę od 2005 roku. - To właśnie charakter tych dzieł - specyficzny, nietypowy, odmienny wobec tradycyjnego i konwencjonalnego ujęcia sztuki - skłania do refleksji nad ich miejscem we współczesnych przemianach kulturowych - twierdzi Piotr Majewski, jeden z kuratorów ekspozycji.

Na wystawie zaprezentowane zostaną prace: Oskara Dawickiego, Grzegorza Drozda i Zbigniewa Libery, Dariusza Kocińskiego, Zbigniewa Kosowskiego, Przemysława Kwieka, Natalii Lach-Lachowicz, Tomasza Matuszaka, Ireny Nawrot, Sergiy'a Petlyuka, Urszuli Pieregończuk, Agnieszki Polskiej, Pauliny Sadowskiej, Konrada Smoleńskiego, Kamila Stańczaka, Anny Szprynger i Izy Tarasewicz.

Ekspozycja będzie czynna do 30 grudnia. Wstęp na wernisaż jest wolny. Kuratorami wystawy są: Piotr Majewski i Zbigniew Sobczuk.