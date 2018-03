Tomasz Stańko wystąpi w Lublinie

Co Gdzie Kiedy. We wtorek, 10 kwietnia o godz. 19 w Centrum Spotkania Kultur w Lublinie (plac Teatralny 1) odbędzie się koncert Tomasza Stańko.

- Tomasz Stańko kontynuuje trasę koncertową promującą jego najnowszy album dla ECM Records, "December Avenue". To album pełen poetyckiej lekkości, ballad przedzielonych ekspresyjnymi groovami - Tomasz Stańko i jego wyjątkowy język w najlepszej odsłonie - przekonują organizatorzy koncertu.



Tomasz Stańko - według tygodnika The New Yorker "jeden z najbardziej oryginalnych i nowatorskich trębaczy jazzowych świata". Ton jego trąbki i wyjątkowe kompozycje, stanowią o jego legendzie i niepodważalnej pozycji na światowej scenie. Od lat nagrywa dla prestiżowej monachijskiej wytwórni ECM, której nakładem ukazały się m.in. takie albumy, jak "Balladyna", "Soul of Things" czy "Dark Eyes".



W Lublinie Tomasz Stańko wystąpi z zespołem w składzie: David Virelles (piano), Reuben Rogers (kontrabas) i Gerald Cleaver (perkusja).



Bilety w cenie: 59 zł (strefa D), 99 zł (strefa C), 129 zł (strefa B), 159 zł (strefa A) dostępne na www.goodtaste.bilety24.pl.