Złodzieje kradną pod nieobecność domowników. Mieszkańcy apelują

– W 2015 roku odnotowaliśmy pięć włamań do domów jednorodzinnych – podaje asp. Faustyna Łazur, rzecznik prasowy Komendy Powiatowej Policji w Janowie Lubelskim. – Pięć włamań było też w ubiegłym roku, zarówno do domów jednorodzinnych jak też do mieszkań w blokach. Łupem złodziei padały pieniądze i biżuteria. Wartość strat poniesionych przez okradzione osoby wynosiły od kilku do kilkunastu tysięcy złotych. Cały czas poszukujemy sprawców.

W tym roku doszło już do jednego włamania. W styczniu okradziono jeden z domów jednorodzinnych.

Złodzieje dostają się do środka pod nieobecność domowników – nocą lub wieczorem. Przewiercają zamki w drzwiach wejściowych lub wchodzą oknami i drzwiami balkonowymi.

Najwięcej przypadków włamań z kradzieżą miało miejsce na osiedlu Przyborowie. Mieszkańcy tego osiedla za pośrednictwem strony internetowej gminy Janów Lubelski apelują do swoich sąsiadów o czujność.

„(…) zwracamy się z apelem do mieszkańców osiedla, aby zwracali uwagę na wszelkie osoby budzące podejrzenia, a także na obce pojazdy parkujące przez dłuższy czas na ulicach i poboczach dróg, z których prowadzona może być obserwacja posesji. Wzmóżmy i zachowajmy czujność sąsiedzką, nie udzielajmy informacji o sąsiadach (np. o godzinach pracy, terminach wypoczynku, ograniczmy informacje zamieszczane na facebooku itp.) osobom, których nie znamy” – apelują mieszkańcy osiedla Przyborowie.

Policja prosi o zgłaszanie funkcjonariuszom wszelkich niepokojących sytuacji – np. kręcących się po osiedlu obcych osób czy też stojących dłuższy czas samochodów na obcych rejestracjach.