– Po tym jak rozpoczęliśmy akcję ulotkową zaczęli do nas dzwonić mieszkańcy Kraśnika, deklarując swoje poparcie i to, że chcą pomóc – mówi Paweł Kurek, szef kraśnickich struktur partii Nowoczesna. – To od tych osób właśnie wyszła inicjatywa zbierania podpisów pod naszą petycją skierowaną do burmistrza Kraśnika.

Nowoczesna wystosowała petycję do burmistrza jeszcze w marcu. W piśmie porusza kwestię stawek za wodę i ścieki, zestawiając to z zarobkami prezesa Kraśnickiego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji. Członkowie Nowoczesnej podkreślają, że cena wody w Kraśniku jest jedną z najwyższych w województwie lubelskim. „Płacimy za nią wraz ze ściekami 11,14 zł/m3” – wyliczają. Nowoczesna domaga się obniżenia tych stawek i zmniejszenia pensji prezesa KPWiK.

Informacja o cenach za wodę i ścieki w wybranych miastach znalazła się również na ulotkach, które cały czas są dystrybuowane w Kraśniku. – Do skrzynek trafiło już ok. 12-13 tys. ulotek – podlicza Kurek. – Cały czas te ulotki roznosimy, m.in. w starej części Kraśnika.

Trwa też akcja zbierania podpisów pod petycją. – Na razie listę z podpisami przekazują sobie mieszkańcy między sobą – opisuje Kurek.

Podpisy na terenie miasta będzie zbierać też Nowoczesna. – O terminach i miejscach będziemy na bieżąco informować na naszym profilu na Facebooku – zapowiada Kurek.

Akcja Nowoczesnej potrwa jeszcze ok. 2-3 miesięcy. Po jej zakończeniu petycja z podpisami mieszkańców zostanie przekazana władzom Kraśnika na sesji Rady Miasta. Zdaniem burmistrza Kraśnika Mirosława Włodarczyka akcja Nowoczesnej jest to początek kampanii wyborczej.