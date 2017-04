Przepisy na Wielkanoc. Jak przygotować świąteczny obiad?

Przekąska powinna być lekka i wiosenna. – Proponuję wędzonego łososia, którego podamy z młodymi, zielonymi ogórkami. I kiełkami słonecznika – mówi Piotr Kwiatosz, szef kuchni w restauracji 16 stołów. Łososia możemy zastąpić plastrami dojrzewającej szynki lub boczku.



Wędzony łosoś z zielonymi ogórkami



Składniki: jedno opakowanie wędzonego łososia, 4 małe, młode ogórki, kiełki słonecznika, oliwa, ocet balsamiczny, sól, świeżo mielony pieprz.



Wykonanie: ogórki dokładnie umyć. Nie obierać. Pokroić wzdłuż na cienkie plastry i delikatnie posolić. Na talerzu ułożyć plastry łososia, na nich plastry ogórka. Ozdobić kiełkami słonecznika. Skropić oliwą i octem balsamicznym. Podawać z kromeczkami bagietki posmarowanej masłem czosnkowym.



Polski rosół



Zwolennicy żurku będą jedli go na gorąco. Ale dobrym wyborem będzie też esencjonalny rosół, który możemy podać z małymi kołdunami. Jak ugotować polski rosół?



Składniki: kura wiejska, 50 dag mostku cielęcego, 2 marchewki, 2 pietruszki, pęczek zielonej pietruszki, pól selera, jeden por, cebula, szczypta gałki muszkatołowej, 4 ziarenka ziela angielskiego, pół łyżeczki lubczyku, sól i pieprz.



Wykonanie: mostek i kurę wypłukać, podzielić na kawałki. Mięso włożyć do dużego garnka, zalać 7 litrami zimnej wody, dodać przyprawy (bez gałki) i gotować na małym ogniu. Cebulę w łupinie przekroić na pół, podsmażyć na suchej patelni, dodać do gotującego się rosołu. Rosół ma delikatnie mrugać. Nie należy zbierać szumowin. Po 2 godzinach wyjąć mięso, które można wykorzystać do pulpetów. Można je podać z rosołem.



Następnie do rosołu dodajemy przekrojone na krzyż marchew, pietruszkę, seler i por oraz gałkę. Po godzinie rosół jest gotowy.