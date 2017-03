Byli pracownicy PKS Puławy wciąż czekają na spłatę zaległych pensji

Problem dotyczy przede wszystkim kierowców oraz pracowników obsługi, którzy w ostatnich latach, z powodu problemów finansowych PKS nie otrzymywali pełnych wynagrodzeń. Część z nich otrzymała pieniądze z Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych, ale nie wszyscy. Wielu na swoje pensje nadal czeka, mimo tego, że ich firma właściwie przestała już istnieć. Zamiast zarządów, teraz za majątek spółki, a właściwie masy upadłościowej, odpowiada syndyk Leszek Jarosz.

– Powiem wprost, że nie mamy pieniędzy na wypłatę tych świadczeń. Będzie to możliwe dopiero po sprzedaży majątku w Puławach i w Rykach. Tej procedury nie możemy jednak przyspieszyć, czekamy na opis, wycenę, potem będziemy musieli znaleźć nabywcę. To nie jest szybki proces – mówi syndyk, który przypomina, że nieruchomości są obciążone hipoteką, co oznacza, że tylko część środków z ich ewentualnej sprzedaży, będzie mogła być przekazana na spłatę zobowiązań pracowniczych.

Na szczęście, są przedsiębiorcy zainteresowani poszczególnymi częściami majątku PKS-u, którzy są w stanie zapłacić za ich nabycie. – Mam sygnały świadczące o wstępnym zainteresowaniu ze strony kilku podmiotów – przyznaje Jarosz.

Jeśli ta procedura zakończy się sprzedażą, a na koncie syndyka pojawią się pieniądze, wtedy po wyczyszczeniu hipotek, spłacie wierzycieli, którzy mają pierwszeństwo, to, co zostanie, będzie mogło być wykorzystane dla pracowników. Będą musieli jednak uzbroić się w cierpliwość, bo cały proces może potrwać jeszcze wiele miesięcy. To, czego powinni teraz pilnować, to „listy wierzytelności”, oficjalnego dokumentu, w którym wypisane zostaną wszystkie zaległości PKS-u. Ta ma zostać przygotowana na przełomie kwietnia i maja tego roku.