Puławy: MPWiK wyda 40 mln na wodociągi i kanalizację

Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji do 2021 roku ma zamiar wydać ponad 40 mln złotych na inwestycje, z czego niemal połowa ma pochodzić z unijnych dotacji.

Wśród zamierzeń miejskiej spółki jest m.in. rozbudowa sieci wodociągowej i kanalizacji na osiedlach Wólka Profecka, Piaski, Włostowice i Górna-Kolejowa, remont zbiorników wyrównawczych wody pitnej przy ujęciach oraz wykonanie nowych nasadzeń zieleni przy stacji wodociągowej. Władze MPWiK zamierzają także kupić nowy teren pod jej przyszłą rozbudowę.

Sieć wodociągów w Puławach ma być łączona w tzw. układy pierścieniowe. Jak tłumaczy zarząd firmy, ma to zagwarantować niezawodność dostaw wody oraz jej stały przepływ. W tym samym celu wymieniane mają być najbardziej zużyte odcinki sieci, szczególnie te, które są zbudowane z rur azbestowych. Niestety chodzi o te elementy sieci, które znajdują się przy głównych ulicach miasta, więc w ciągu najbliższych lat możemy spodziewać się wykopów i utrudnień na drogach. Po tych i innych pracach, zwiększyć ma się ciśnienie wody, przepustowość sieci oraz szczelność instalacji.

Jeszcze w tym roku spółka zamierza zająć się także przebudową kanalizacji w ul. Piłsudskiego i ul. Czartoryskich. W latach następnych takie same roboty zaplanowano w ul. Lubelskiej, Wojska Polskiego, Norwida, Kołłątaja, 3-go Maja i Leśnej. Ponadto przewidziano dalszą modernizację oczyszczalni, w której zastosowane mają być urządzenia bazujące na odnawialnych źródłach, co ma doprowadzić do spadku zużycia energii konwencjonalnej.

Wszystkie przedsięwzięcia planowane przez MPWiK w ciągu najbliższych czterech lat mają pochłonąc prawie 40,5 mln złotych, z czego 14,5 mln to środki własne, niecałe 9 to planowane pożyczki, a ponad 17 mln ma pochodzić z funduszy europejskich.