Czego nie może zabraknąć w jesiennej garderobie? Zainspiruj się kolekcją z polskiego butiku online

butik olivia online
butik olivia online

Sezon jesienny otwiera nowe perspektywy przed miłośniczkami mody. W końcu możesz sięgnąć po wszystkie elementy garderoby, na które latem było zbyt gorąco. W ten sposób zdołasz stworzyć różnorodne, wielowymiarowe, a zarazem kobiece stylizacje.

sukienka sweterkowa czerwona

Butik Olivia Online oferuje szeroką gamę eleganckich ubrań damskich na chłodniejsze dni. Odkryj najciekawsze pozycje z jesiennej kolekcji.

Sukienki na jesień w butiku internetowym - najnowsze trendy w modzie damskiej

Nadejście jesieni nie musi oznaczać rozłąki z sukienkami. Należy jednak postawić na modele dostosowane do panujących warunków. Idealnym wyborem stają się zatem sukienki sweterkowe. Ich materiał jest miękki, ciepły i przyjemny w dotyku. Na jego powierzchni znajdują się subtelne prążki. To drobny, acz wyrazisty akcent, który wzbogaca całą stylizację.

Sukienka sięga przed kolano, dzięki czemu pozwala na pełne wyeksponowanie zarówno niższych, jak i wyższych butów. Sporym atutem jest też dopasowany krój podkreślający sylwetkę. Paleta barw obejmuje klasyczną czerń, intensywną czerwień, róż, zieleń, a także odcienie szarości i beżu. Do wyboru są warianty z golfem, półgolfem oraz większym dekoltem. Wszystkie sukienki możesz obejrzeć na następującej stronie internetowej: https://butikolivia.pl/sukienki.

Eleganckie płaszcze z polskiego butiku online

damskie okrycia wierzchnie

W jesiennej garderobie nie może zabraknąć modnego płaszcza. Takie okrycie wierzchnie skutecznie chroni przed chłodem, a jednocześnie prezentuje się niezwykle gustownie. Możesz zdecydować się na krótkie wersje o klasycznym kroju. Występują one w ciepłych tonacjach beżu i brązu. Niekonwencjonalnym urozmaiceniem tego modelu są sweterkowe rękawy. Wprowadzają one efekt warstwowości, który sprawia, że cała stylizacja staje się znacznie ciekawsza.

Na wyróżnienie zasługują też długie trencze. Ich pasek pozostawia spore pole do popisu. Możesz go zawiązać, aby podkreślić talię i odtworzyć klasyczne podejście do kobiecej elegancji. Z kolei rozwiązany pasek wprowadzi do stylizacji nutę nonszalancji w miejskim duchu.

Kurtki jesienne jako ukoronowanie modnych stylizacji

W jesiennej kolekcji znajdziesz szeroką gamę różnorodnych kurtek. Warto zwrócić uwagę na modele przypominające marynarki w skróconej odsłonie. Taki krój optycznie wydłuża nogi, a tym samym nadaje całej sylwetce korzystniejsze proporcje.

Oferta naszego butiku obfituje również w wyjątkowo efektowne kurtki. Za przykład mogą posłużyć skórzane propozycje z kożuchem albo okazałym futrzanym kołnierzem. Piorunujące wrażenie robią również zamszowe modele z frędzlami, które emanują kowbojskim charakterem i doskonale pasują do wyższych butów. Całą kolekcję kurtek jesiennych znajdziesz na następującej witrynie: https://butikolivia.pl/okrycie-wierzchnie/kurtki-jesienne-damskie.

Butik z odzieżą damską na każdą okazję

Butik Online Olivia oferuje szeroką gamę modnych ubrań damskich, które gruntownie odświeżą Twoją garderobę. Dotyczy to odzieży na jesień, ale nie tylko. W asortymencie znajdziesz stylowe propozycje na każdą porę roku. Dzięki temu możesz zawczasu przygotować się również na zimę i przyszłoroczny sezon. Przejrzyj całą kolekcję w naszym sklepie internetowym i odszukaj perełki dopasowane do swojego gustu.

Ukraina: rosyjski ostrzał pozbawił prądu elektrownię jądrową w Czarnobylu

Ukraina: rosyjski ostrzał pozbawił prądu elektrownię jądrową w Czarnobylu

Rosyjski ostrzał linii energetycznych pozbawił prądu elektrownię jądrową w Czarnobylu na północy Ukrainy, odcinając od zasilania sarkofag, który chroni zniszczony przed laty w wyniku katastrofy czwarty reaktor tej siłowni – informuje ministerstwo energetyki w Kijowie.
Pożar w Sewerynówce. Jedna osoba nie żyje

Pożar w Sewerynówce. Jedna osoba nie żyje

Jedna osoba nie żyje, jedna trafiła do szpitala – to tragiczny bilans pożaru domu w miejscowości Sewerynówka w powiecie parczewskim.

Mruczki na medal. Koty z lubelskiego schroniska szukają dobrych ludzi i domów
ZDJĘCIA

Mruczki na medal. Koty z lubelskiego schroniska szukają dobrych ludzi i domów

W Schronisku dla Bezdomnych Zwierząt w Lublinie na kochający dom czeka aż 151 kotów.
Prezydent Francji Emmanuel Macron

Francuscy żołnierze weszli na pokład tankowca z rosyjskiej floty cieni

Agencja AFP poinformowała w środę, że na pokład tankowca u zachodnich wybrzeży Francji, wiązanego z rosyjską tzw. flotą cieni, weszli żołnierze francuscy. Wcześniej we Francji wszczęto śledztwo dotyczące tej jednostki. Nazwa statku pojawiła się w związku z niedawnymi incydentami związanymi z przelotami dronów nad Kopenhagą i Norwegią.
Lublin włącza się w kampanię „Dzieciństwo bez Przemocy”

Lublin włącza się w kampanię „Dzieciństwo bez Przemocy”

Miasto Lublin dołącza do ogólnopolskiej kampanii społecznej „Dzieciństwo bez Przemocy”, która zwraca uwagę na konieczność ochrony najmłodszych przed krzywdzeniem oraz budowania bezpiecznego i wspierającego środowiska dla dzieci.
Burmistrz Majkutewicz (z lewej) wygrał ostatnie wybory samorządowe wprowadzając do rady miasta sporą grupę sołtysów
Końskowola

Ryczałtowe diety dla sołtysów za udział w... naradach

Miasto Końskowola zmienia zasady wynagradzania sołtysów. Samorządowcy przyjęli uchwałę, która przyznaje im prawo do zryczałtowanych, miesięcznych diet. Formalnie za udział w zwoływanych przez burmistrza naradach, a w rzeczywistości: w sesjach. Poprzednia uchwała tego rodzaju została uchylona.
Avia w pierwszej rundzie pokonała Ruch Chorzów

Jest szansa na kolejny awans. Flota Świnoujście rywalem Avii Świdnik w Pucharze Polski

Dzisiaj poznaliśmy pary 1/16 finału STS Pucharu Polski. Na tym etapie rozgrywek województwo lubelskie reprezentuje już tylko jedna drużyna – trzecioligowa Avia Świdnik. I trzeba przyznać, że los uśmiechnął się do żółto-niebieskich. Pod koniec października drużynę Wojciecha Szaconia czeka domowe spotkanie z innym trzecioligowcem – Flotą Świnoujście.
Wojciech Kalinowski otworzył wynik meczu na Wieniawie

Avia zmarnowała dwa rzuty karne, ale i tak wyeliminowała Lubliniankę z Pucharu Polski

W środę rozgrywane były mecze ćwierćfinałowe Pucharu Polski w okręgu lubelskim. Avia Świdnik pokonała Lubliniankę 3:1, chociaż goście już na samym początku meczu zmarnowali... dwa rzuty karne.
Sezonowość w obiektywie – cztery pory roku w Twoim mieście na kartach fotoksiążki

Sezonowość w obiektywie – cztery pory roku w Twoim mieście na kartach fotoksiążki

Miasto to nieustanna opowieść, która zmienia się z każdą porą roku. Wiosną budzi się do życia, latem tętni energią, jesienią maluje się ciepłymi barwami, a zimą układa się do snu pod białym puchem. Uchwycenie tych metamorfoz w obiektywie to niezwykła przygoda, która pozwala spojrzeć na dobrze znane miejsca na nowo. Stworzenie kreatywnej fotoksiążki z lokalnych miejskich kadrów każdej pory roku staje się inspirującym wyzwaniem. Jak sprawić, by taka fotoksiążka była wyjątkowa i pokazująca niepowtarzalny charakter twojego miasta?
Najnowsze trendy jesienne w damskiej garderobie 2025

Najnowsze trendy jesienne w damskiej garderobie 2025

Najgorętsze trendy jesieni 2025 w damskiej garderobie to energetyczne kolory, miękkie materiały i odważne połączenia klasyki z nowoczesnymi detalami. Projektanci stawiają na ubrania, które nie tylko wyglądają stylowo, ale także zapewniają wygodę i podkreślają indywidualność.
Jakie kryteria powinny spełniać dobrej jakości blokady parkingowe?

Jakie kryteria powinny spełniać dobrej jakości blokady parkingowe?

Dobrej jakości blokady parkingowe powinny spełniać kilka kluczowych kryteriów, które zapewniają skuteczność, trwałość oraz bezpieczeństwo użytkowania. Przede wszystkim ważna jest trwałość i odporność materiałów użytych do ich wykonania, np. stal wysokiej jakości, ocynkowana i malowana proszkowo, co chroni przed korozją oraz uszkodzeniami mechanicznymi. Czym jeszcze muszą się charakteryzować?
System kaucyjny: Jak działa w Lublinie? A jak w innych miastach?
RAPORT

System kaucyjny: Jak działa w Lublinie? A jak w innych miastach?

Dziś w Polsce wprowadzono system kaucyjny, ale na sklepowych półkach na razie trudno znaleźć napoje w opakowaniach ze znakiem kaucji. A w placówkach w Lublinie nie działały butelkomaty.
Jaką tapetę do pokoju dziecięcego wybrać? Podpowiadamy!

Jaką tapetę do pokoju dziecięcego wybrać? Podpowiadamy!

Czasy, w których pokoje dziecięce urządzane były w bardzo schematyczny sposób; nudne kolory oraz proste wzornictwo dominowały na ścianach, czyniąc pomieszczenia niczym nie wyróżniającymi się przestrzeniami. Dziś do aranżacji dziecięcych wnętrz podchodzi się o wiele bardziej kreatywnie, stosując między innymi fototapety do pokoju dziecięcego. Na rynku mamy dziś dostęp do szerokiego spektrum tapet dziecięcych, które można z powodzeniem dopasować do indywidualnych potrzeb oraz upodobań maluchów. Wśród nich między innymi tapety do pokoju dziecięcego z różnymi wzorami oraz motywami. Dokonanie wyboru może znacząco wpłynąć na atmosferę panującą w pokoiku, stąd warto zwrócić szczególną uwagę na kwestie takie jak preferencje malucha. Wybór tapety do dziecięcego pokoju może okazać się kluczowy; zwłaszcza, jeżeli zależy nam na stworzeniu przyjaznej, bezpiecznej, a co za tym idzie także inspirującej przestrzeni. Warto jednak mieć na uwadze fakt, że decyzja powinna być podyktowana nie tylko kwestią estetyki, lecz również bezpieczeństwa i funkcjonalności.
Ocieplenie poddasza – jak zrobić to prawidłowo? Sprawdź, o czym warto wiedzieć!

Ocieplenie poddasza – jak zrobić to prawidłowo? Sprawdź, o czym warto wiedzieć!

Ocieplenie poddasza stanowi jeden z istotnych etapów prac podczas budowy domu bądź remontu. Właściwie ocieplona przestrzeń pod dachem pozwala znacząco zaoszczędzić na kosztach ogrzewania w sezonie zimowym, zapewniając przy tym komfortowe warunki w pomieszczeniach na poddaszu latem. To przekłada się na znacznie wyższy komfort użytkowania pomieszczeń w budynku. Na rynku mamy do czynienia z wieloma rodzajami materiałów, jakie można zastosować podczas realizacji tego szczególnego etapu inwestycji; wybór ten jest jednak ściśle uzależniony od wielu czynników, wśród których możemy wymienić między innymi poziom izolacji termicznej, uzależniony od rodzaju materiału oraz jego grubości, odporności na wilgoć, a także trwałości i niewrażliwości wobec uszkodzeń. Już dziś poznaj opcje oferowane przez rynek. Sprawdź, czym charakteryzują się poszczególne tworzywa i zastanów się, które z nich sprawdzi się najlepiej w Twoim przypadku!

Jacek Braciak w serialu Glina. Nowy Rozdział
film

Glina. Nowy Rozdział: Premiera za dwa tygodnie. Zwiastun juz teraz (wideo)

70 lat Instytutu Medycyny Wsi. 18 milionów złotych w „prezencie”  
galeria
film

70 lat Instytutu Medycyny Wsi. 18 milionów złotych w „prezencie”  

Farming Simulator 25: Highlands Fishing
film

Farming Simulator 25: Rolnik na rybach, czyli dodatek Highlands Fishing (wodeo)

Battlefield 6
film

Battlefield 6: Co nas czeka w kampanii dla jednego gracza? (wideo)

Pierwszy weekend jesieni. Jak wypadnie pogodowo?
film

Pierwszy weekend jesieni. Jak wypadnie pogodowo?

Podczas sesji rady miasta i gminy w Końskowoli mieszkańcy ostro sprzeciwili się farmie wiatrowej
galeria
film

Końskowola: Emocje na sesji. Wiatrakowa uchwała odrzucona

Wójt gminy Wąwolnica Marcin Łaguna

Mieszkańcy chcą odwołać wójta gminy Wąwolnica

Krzysztof Żuk

Krzysztof Żuk pod ostrzałem. Uzasadnione zarzuty czy polityczna nagonka?

Jeden podpis Krzysztofa Żuka, tydzień sporów ws. uchodźców

Jeden podpis Krzysztofa Żuka, tydzień sporów ws. uchodźców

Według ustawy kontraktowi szeregowi mogą służyć maksymalnie 12 lat

Żołnierz przestrzega przed karierą w wojsku. Po 12 latach na bruk

Wizyta po kolędzie skończyła się awanturą. "Ksiądz zaczął nas wyzywać od głupich i debili"

Wizyta po kolędzie skończyła się awanturą. "Ksiądz zaczął nas wyzywać od głupich i debili"

Jeszcze w grudniu nic nie zapowiadało konfliktu na linii wojewoda a starostwo łęczyńskie. Na zdjęciu od lewej: starosta łęczyński Roman Cholewa, wojewoda Przemysław Czarnek i burmistrz Łęcznej Teodor Kosiarski

Zawieszenie organów powiatu i wprowadzenie komisarza? Wojewoda napisał do ministra

70 lat Instytutu Medycyny Wsi. 18 milionów złotych w „prezencie”  
ZDJĘCIA I WIDEO

70 lat Instytutu Medycyny Wsi. 18 milionów złotych w „prezencie”  

galeria
film
Podczas sesji rady miasta i gminy w Końskowoli mieszkańcy ostro sprzeciwili się farmie wiatrowej
galeria
film
zdjęcia, wideo

Końskowola: Emocje na sesji. Wiatrakowa uchwała odrzucona

Jakub Kępa: Nic nie musimy
film

Jakub Kępa: Nic nie musimy

Zdrowe starzenie wyzwaniem współczesnej medycyny. Oglądaj nasz program „Dzień Wschodzi”
film
DZIEŃ WSCHODZI

Zdrowe starzenie wyzwaniem współczesnej medycyny. Oglądaj nasz program „Dzień Wschodzi”

Rak piersi pod lupą. O profilaktyce i trzeciej edycji Breast Fest
film

Rak piersi pod lupą. O profilaktyce i trzeciej edycji Breast Fest

Rok inwestycji drogowych w Lublinie. Finał naszego cyklu „Wtorek na dzielni”
film
WTOREK NA DZIELNI

Rok inwestycji drogowych w Lublinie. Finał naszego cyklu „Wtorek na dzielni”

XXI Lubelski Festiwal Nauki już lada moment
film

XXI Lubelski Festiwal Nauki już lada moment

Rosyjskie drony nad Polską. Generał Jakubczyk: Zlekceważyliśmy zagrożenie
film
Dzień Wschodzi

Rosyjskie drony nad Polską. Generał Jakubczyk: Zlekceważyliśmy zagrożenie

Uszkodzony dron odnaleziony pod Białą Podlaską. Są kolejne lokalizacje
galeria
pilne

Uszkodzony dron odnaleziony pod Białą Podlaską. Są kolejne lokalizacje

Nadchodzi jesień
film
Pogoda

Nadchodzi jesień

Zamoy ma 110 lat. Szkoła szykuje się do świętowania
film
DZIEŃ WSCHODZI

Zamoy ma 110 lat. Szkoła szykuje się do świętowania

Mruczki na medal. Koty z lubelskiego schroniska szukają dobrych ludzi i domów
ZDJĘCIA

Mruczki na medal. Koty z lubelskiego schroniska szukają dobrych ludzi i domów

Atmosfera na trybunach ciągle znakomita, ale Motor wywalczył tylko punkt
galeria
ZDJĘCIA KIBICÓW

Atmosfera na trybunach ciągle znakomita, ale Motor wywalczył tylko punkt

Zabawne memy na Dzień Chłopaka. Takie życzenia zapamięta każdy
galeria

Zabawne memy na Dzień Chłopaka. Takie życzenia zapamięta każdy

Bartłomiej Kseniak zawodnik KS SNAJPER (z tarczą) - zwycięzca w dwóch kategoriach pistoletowych.
galeria

Celowali patriotycznie. Memoriał Strzelecki Żołnierzy i Powstańców

Marzą o tym, by być radcami prawnymi. Przed nimi pierwszy egzamin
galeria
ZDJĘCIA

Marzą o tym, by być radcami prawnymi. Przed nimi pierwszy egzamin

Już po licencjacie. Kolejne czepkowanie w AZ i pierwsze umowy o pracę
galeria
ZDJĘCIA

Już po licencjacie. Kolejne czepkowanie w AZ i pierwsze umowy o pracę

Cztery nowe karetki dla pogotowia. Ponad 2,5 mln zł na bezpieczeństwo mieszkańców
galeria
ZDJĘCIA

Cztery nowe karetki dla pogotowia. Ponad 2,5 mln zł na bezpieczeństwo mieszkańców

XVII-wieczne domy, kafle i przedmioty codziennego użytku odkryte na Podzamczu
galeria
ZDJĘCIA

XVII-wieczne domy, kafle i przedmioty codziennego użytku odkryte na Podzamczu

Serce na dłoni i materiał genetyczny z banana. Festiwal nauki z AZ
galeria

Serce na dłoni i materiał genetyczny z banana. Festiwal nauki z AZ

Koniec lata w memach. Internauci już w trybie jesień
galeria
MEMY

Koniec lata w memach. Internauci już w trybie jesień

Rozmowa z miastem. Ruszył XVII Festiwal OPEN CITY w Lublinie
galeria
NASZ PATRONAT
20 września 2025, 13:00

Rozmowa z miastem. Ruszył XVII Festiwal OPEN CITY w Lublinie