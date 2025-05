Zapraszamy na Tydzień Erasmusa w Lubelskiej Akademii WSEI

Wydarzenie odbędzie się w dniach 26 - 30 maja 2025 r., a udział w nim jest całkowicie bezpłatny.

W trakcie tego tygodnia zaplanowano prezentacje wspólnych osiągnięć oraz dobrych praktyk, które zostały wypracowane w ramach projektów realizowanych w Programie Erasmus+.

Wydarzenie będzie również platformą do wymiany pomysłów i kreowania przestrzeni do dialogu międzykulturowego, a także zwiększenia zainteresowania społeczności akademickiej oraz mieszkańców Lublina inicjatywami międzynarodowymi podejmowanymi przez Lubelską Akademię WSEI.

- Tydzień Erasmusa to nie tylko okazja do świętowania 25-lecia Uczelni, ale przede wszystkim platforma do wymiany doświadczeń i dobrych praktyk, poznania innowacyjnych narzędzi edukacyjnych, rozwiązań we współczesnej szkole, nawiązania współpracy międzynarodowej, pogłębienia wiedzy o wielokulturowości i neuroróżnorodności oraz rozwijania kompetencji przyszłości – podkreśla dr Monika Baryła-Matejczuk, prof. Akademii WSEI i koordynatorka wydarzenia.

Program przewiduje zarówno sesje w języku angielskim jak i w języku polskim. Każdy dzień to inny obszar tematyczny. I tak:

Dzień 1: Zdrowie, opieka senioralna, kompleksowe wsparcie, włączanie, międzypokoleniowość, formy pomocy i wsparcia

Dzień 2: Wsparcie dzieci w rozwoju kompetencji poznawczych, emocjonalnych i społecznych. Edukacja przedszkolna i wczesny wiek szkolny

Dzień 3: Innowacje w zarządzaniu zasobami ludzkimi. Od klimatu organizacji po IA w HR

Dzień 4: Wielokulturowość: włączenie i adaptacja uczniów i studentów w obszarze edukacji i rynku pracy

Dzień 5: Współpraca międzynarodowa – jako katalizator innowacyjności i rozwoju edukacji

Wśród prelegentów znajdą się światowej klasy eksperci z zakresu wysokiej wrażliwości: Prof. Michael Pluess z Wielkiej Brytanii - uznany badacz w dziedzinie wrażliwości środowiskowej, Dr Corina Greven z Holandii - specjalistka badająca wysoką wrażliwość u dzieci i młodzieży, Dr Borja Costa Lopez z Hiszpanii, dr Monika Baryła-Matejczuk, prof. Akademii WSEI i dr Gabriela Dumitriu z Rumunii, a także Maria Fabiani - ekspertka Digital Education Hub przy Komisji Europejskiej.

Czwartego dnia zaplanowano panel dyskusyjny z udziałem przedstawicieli Miasta Rzym, Miasta Lublin oraz zaproszonych gości.

Organizatorami wydarzenia są Lubelska Akademia WSEI, OIC Poland Fundacja Akademii WSEI oraz Regionalne Punkty Informacyjne Narodowej Agencji Programu Erasmus+ i Europejskiego Korpusu Solidarności.

Szczegółowy program i formularz rejestracyjny są dostępne na stronie:

https://www.wsei.pl/uczelnia/wydarzenia/lubelska-akademia-wsei-w-europejskiej-przestrzeni-edukacyjnej-tydzien-erasmusa/