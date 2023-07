Ekologiczne ławki drogie jak złoto

To ławki solarne, a to oznacza, że będą zasilane przez system paneli fotowoltaicznych przetwarzających promienie słoneczne na bezpłatną, ekologiczną energię. A ta będzie służyć do ładowania urządzeń, takich jak choćby smartfony czy laptopy.

Ale opcji ma być więcej, na przykład wbudowany głośnik i system Bluetooth. Poza tym, ławki będą wyposażone w dwie pary pedałów, którymi będzie można ładować akumulator w pochmurne dni.

Te nowoczesne siedziska pojawią się w parku Małpi Gaj oraz przy ulicy Terebelskiej. Wykona je firma Smartta. Będą to najdroższe ławki w mieście, bo kosztują ponad 71 tys. zł