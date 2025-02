Miasto chciało widnieć jako węzeł A2. GDDKiA nie chce wprowadzać kierowców w błąd

To tutaj autostrada A2 łączyć się będzie z Via Carpatią. Największy węzeł komunikacyjny w tej części Europy powstanie co prawda na terenie gminy, ale miasto też chce z tego skorzystać.

Jak dotąd Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad mówiąc o odcinku A2 w tym rejonie posługiwała się nazwą Malinowiec – Łukowisko. A burmistrz proponuje, by ten węzeł nazywał się „Międzyrzec Podlaski”. Łukowisko zaś to wieś w gminie Międzyrzec.

- Niedługo będziemy znanym węzłem drogowym w Polsce. Wkrótce ruszyć mają prace na S19 na naszym odcinku. A jak wiadomo, rozpoznawalność miejscowości przy takich węzłach wzrasta- podkreśla burmistrz Paweł Łysańczuk. Stosowny apel w tej sprawie przedstawił radnym na ostatniej sesji. – To na razie pierwszy krok. Ale podobne wnioski od samorządów już w Polsce były i odpowiedzi były przychylne- zaznacza.

Apel w tej sprawie ma trafić do GDDKiA i resortu infrastruktury. Ale sprawa nie będzie prosta. - Nazwa węzła Łukowisko została ustalona na wcześniejszym etapie przygotowania inwestycji. Obecnie jesteśmy w fazie realizacji i nie planujemy jej zmieniać – zaznacza Łukasz Minkiewicz, rzecznik lubelskiego oddziału GDDKiA. Jednocześnie tłumaczy, że „nazwy węzłów powinny pochodzić od nazw najbliższej położonych miejscowości i mieć charakter informacyjny”. - Czyli wskazywać miejsce, do którego zjedzie się pierwszym zjazdem. W tym przypadku jest to Łukowisko -podkreśla Minkiewicz.

Poza tym, jeśli chodzi o drugą ważną trasę, S19 to w tym przypadku powstaną węzły Międzyrzec Podlaski Północ oraz Południe. - Kolejny węzeł Międzyrzec Podlaski, ale w ciągu A2, mógłby wprowadzać kierowców w błąd - uważa rzecznik.

S19 do Międzyrzeca Podlaskiego ma być gotowa w pierwszej połowie 2027 roku. Zaś A2 do Białej Podlaskiej kierowcom ma być udostępniona w tym roku. Jeśli chodzi o odcinek autostrady Malinowiec-Łukowisko to zaawansowanie robót budowlanych jest na poziomie 53 proc. Natomiast praktycznie gotowy jest (99 proc.) fragment Swory-Biała Podlaska.