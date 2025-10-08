Makabryczna śmierć. Pijawki wyssały z mężczyzny krew

Do tego makabrycznego odkrycia doszło w niedzielę (5 października). Policję zaalarmowali rodzice mieszkajacego samotnie mężczyzny. Nie mogli nawiązać kontaktu z synem, niepokoili się o niego. Niestety, gdy policjanci weszli do domu w jednej z wiosek w gminie Józefów, znaleźli zwłoki czterdziestokilkulatka. Leżał w wannie pełnej pijawek.

– Za naszych ustaleń wynika, że mężczyzna hodował je w pobliskim stawie, prawdopodobnie na sprzedaż jako lecznicze. Do domu zabrał na zimę, by chronić przed zamarznięciem – mówi w rozmowie z nami Ireneusz Gmyz, szef Prokuratury Rejonowej w Biłgoraju.

Postępowanie na obecnym etapie jest prowadzone w kierunku samobójstwa, bo na miejscu nie stwierdzono, by do śmierci mężczyzny mogły się przyczynić osoby trzecie. Sekcja zwłok została przeprowadzona. Jej pełnych wyników jeszcze nie ma, wstępne nie wskazały jednoznacznie przyczyn śmierci.

– Stwierdzono bardzo liczne, drobne rany na ciele spowodowane przez pijawki. Aby mówić o mechanizmie zgonu, potrzebne są dodatkowe opinie eskpertów, którzy stwierdzą, czy śmierć mogła nastąpić przez to, że pijawki wyssały z tego człowieka krew – tłumaczy prokurator Gmyz.

