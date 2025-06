Takiego toru wyścigowego jeszcze w regionie nie było. Autodrom w Biłgoraju gotowy

Tego dnia autodrom zaprasza na pokazy kartingowe, motocyklowe, wystawy samochodów i jednośladów oraz wiele innych atrakcji. Oficjalne otwarcie rozpocznie się o godz. 15, ale trybuny będą otwarte już od godz. 10

Niedawno autodrom uzyskał cztery homologacje Polskiego Związku Motorowego, kartingową, motocyklową – wyścigi Classic, Pit Bike oraz Super Moto. – To inwestycja, w którą wierzyliśmy od samego początku, widząc w niej ogromny potencjał rozwojowy dla naszego regionu. Te cztery homologacje są potwierdzeniem najwyższej jakości obiektu i ukoronowaniem ciężkiej pracy wielu osób. Jako przedstawiciel inwestora, powiatu biłgorajskiego, mogę z całą mocą stwierdzić, że stworzyliśmy miejsce na europejskim poziomie, które będzie służyć mieszkańcom i przyciągać pasjonatów motosportu z całej Polski i zagranicy- mówił w maju Andrzej Szarlip, starosta biłgorajski.

Na miejscu powstał wielofunkcyjny tor wyścigowy wraz z infrastrukturą niezbędną do organizacji zawodów krajowych i międzynarodowych. Podstawowym obiektem jest tu tor kartingowy o długości 1201 m, przystosowany do zawodów o licencji A, co czyni go jednym z najbardziej zaawansowanych tego typu obiektów w Polsce. Szerokość toru waha się od 8 do 14,5 m, co pozwala na rywalizację na najwyższym poziomie. Powstało też zaplecze, m.in. centrum kierowania wyścigów, trybuny dla widzów oraz padok – serce całego obiektu, gdzie zespoły przygotowują się do zawodów.

Autodromem zarządza powołana do tego spółka, na czele której stanął Jarosław Bury. Obiekt ma służyć nie tylko do wyścigów kartingowych, ale także do organizacji imprez motocyklowych, wyścigów samochodowych, pokazów pojazdów zabytkowych, zlotów motocykli, festynów, koncertów i targów motoryzacyjnych. Na co dzień mieszkańcy i turyści będą mogli wypożyczyć gokarty i spróbować własnych sił na torze.

Inwestycja kosztowała 31 mln zł, z czego 15 mln zł to dofinansowanie z Polskiego Ładu.