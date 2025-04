Tragiczny wypadek nastolatków. Chełm pożegna Filipa i Mateusza

O godz. 11 w Bazylice Narodzenia NMP w Chełmie odbędzie się dzisiaj pogrzeb 18-letniego Filipa, jednego z dwóch nastolatków, którzy zginęli w niedzielę w wypadku przy ulicy Ogrodowej. Zaś w czwartek również o godz. 11 w bazylice Chełm pożegna 18-letniego Mateusza.

Obaj zginęli na miejscu. Jechali w bagażniku samochodu, bo nie było już miejsca w kabinie. Tam cisnęło się ośmiu innych nastolatków w wieku od 17 do 19 lat. Wracali o 4 nad ranem z imprez.

We wtorek kierowca, 19-letni Szymon Cz. usłyszał zarzuty. Pierwszy dotyczy nieumyślnego spowodowania katastrofy w ruchu lądowym, która zagrażała życiu i zdrowiu co najmniej dziewięciu osób, oraz spowodowania wypadku ze skutkiem śmiertelnym, w wyniku, którego zginęły dwie osoby. Poza tym, prokuratura zarzuca 19-latkowi prowadzenie samochodu w stanie nietrzeźwości (miał ponad 2 promile) i przekroczenie dozwolonej prędkość w terenie zabudowanym o co najmniej 80 km/h, co oznacza, że poruszał się z prędkością około 120-130 km/h. Dodatkowo, pojazd był homologowany do przewozu pięciu osób, a w momencie wypadku znajdowało się w nim 10 osób. Szymon C. przyznał się częściowo do zarzucanych mu czynów, w tym do kierowania pod wpływem alkoholu.

Grozi mu do 20 więzienia.

19-latek trafił na 3 miesiące do aresztu. Sąd nie zgodził się na to, by został na wolności po wpłaceniu dużej kaucji. Takie rozwiązanie proponował jego pełnomocnik.

Przypomnijmy: W niedzielę nad ranem 19-letni kierowca toyoty w obszarze zabudowanym na prostym odcinku drogi przekroczył prędkość i zjechał z drogi, uderzył w słup latarni, a następnie w ogrodzenie posesji doprowadzając do przewrócenia się toyoty.

W środku było 10 młodych osób w wieku od 16 do 19 lat z powiatu chełmskiego. Dwóch 18-letnich pasażerów zginęło na miejscu. Pozostałe osoby po wypadku były przytomne, trafiły do szpitala na badania.

Jeden z tragicznie zmarłych nastolatków był uczniem I Liceum Ogólnokształcącym w Chełmie, a drugi Zespołu Szkół Technicznych.