Świadczenie „Dobry Start” nie zależy od dochodów rodziny. Rodzice mogą je wykorzystać na zakup podręczników, zeszytów lub innego wyposażenia niezbędnego dziecku w szkole. Wsparcie przysługuje na dziecko w wieku do 20 lat, które uczy się w szkole. W przypadku uczniów z niepełnosprawnością, świadczenie przysługuje do 24. roku życia.

Wnioski o 300+ będzie można składać do ZUS od 1 lipca do 30 listopada. Warto jednak przesłać zgłoszenie do końca sierpnia, bo wtedy ZUS wypłaci świadczenie do 30 września – informuje Małgorzata Korba, rzecznik lubelskiego oddziału ZUS.

Wnioski są wyłącznie elektroniczne. Rodzice mogą je przesyłać przez bankowość internetową, Platformę Usług Elektronicznych ZUS (PUE) lub portal Empatia. Informacje o przyznaniu świadczenia ZUS umieści na profilach rodziców w PUE. Środki trafią bezpośrednio na konta bankowe rodziców lub opiekunów prawnych.

W poprzednim roku szkolnym z programu „Dobry Start” skorzystało prawie 235 tys. uczniów w województwie lubelskim.