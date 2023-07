Czy to czerniak? Sprawdź. Bezpłatne badania w Hrubieszowie

Akcja jest jednodniowa, a liczba miejsc ograniczona. Z badań w ramach programu profilaktyki raka skóry ma szanse skorzystać 60 osób. Wcześniej należy się zarejestrować. Można to robić od poniedziałku do piątku (3-7 lipca), telefonują w godz. 11-15 pod nr: 501 754 711, a później już zgłosić się do poradni lekarza rodzinnego w przychodni na ul. Mickiewicza 2.

Oferta jest skierowana do pełnoletnich pacjentów POZ przy szpitalu w Hrubieszowie.

Ze statystyk wynika, że w Polsce co roku na raka skóry zapada ponad 10 tys., na czerniaka ponad 2 tys. osób, a liczba nowych zachorowań co roku się zwiększa. Jednak nowotwór skóry wcześnie wykryty może zostać skutecznie wyleczony. Dlatego im szybsza diagnoza, tym lepiej.