Program Wisła: umowa na wsparcie logistyczne dla polskich Patriotów

Umowa międzyrządowa zawarta w poniedziałek ze Stanami Zjednoczonymi dotyczy dostaw wsparcia logistycznego dla systemu Patriot, wdrażanego obecnie w Siłach Zbrojnych RP, i obejmie elementy technicznego wsparcia oraz szkolenia. To kolejna umowa w ramach drugiej fazy programu Wisła – opiewa ona na ok. 2 mld dolarów.

Premier Tusk podkreślił podczas uroczystości podpisania umowy, że w dzisiejszych, skomplikowanych czasach, Polska jest wyjątkowym przykładem współpracy na rzecz obrony bezpieczeństwa jej samej, NATO, USA i całej Europy: – Dla nas kwestia sojuszy, bezpieczeństwa, współpracy polsko-amerykańskiej, stabilności NATO – to wszystko nie jest abstrakcja, dla nas to są sprawy ważne. Ilustrujemy nasze zaangażowanie w te sprawy miliardami dolarów czy euro, które inwestujemy w nasze bezpieczeństwo.

Premier zaznaczył, że w fundamentalnych sprawach nie ma konfliktu interesów między sojusznikami NATO: – Jeśli Polska jest przykładem tego, jak można nawet w bardzo trudnych okolicznościach trwać w sposób stabilny, z sojusznikami, ramię w ramię, to niech to będzie przykład dla wszystkich. Istnieją rzeczy ważne, ale istnieją też rzeczy najważniejsze, jak obrona zachodniej cywilizacji.

Szef rządu przekonywał, że Stany Zjednoczone mają w Polsce wyłącznie przyjaciół, tak samo jest w całej Europie. Argumentując, że „wszyscy chcemy pokoju i najbardziej stabilnej i pełnej współpracy w obrębie NATO, oraz że silna Europa, silne NATO i suwerenna Ukraina, to elementy bezpiecznej przyszłości narodów członkowskich”, zaapelował do państw Sojuszu, by nie dać się poróżnić.

Wicepremier, szef MON Władysław Kosiniak-Kamysz podkreślił, że inwestycja w ochronę powietrzną jest największym wydatkiem dla polskiej obronności.

Powiedział również, że niektórzy politycy próbowali „wmówić, że ktoś będzie zrywał amerykańskie kontrakty”: – Dzisiaj jest najlepszy dzień, by powiedzieć, że nie będziemy zrywać żadnych kontaktów.

Program Wisła

Dotyczy zbudowania „najwyższego piętra” polskiej obrony powietrznej, czyli systemów o zasięgu ponad 100 km. Jego trzon stanowią zamówione w USA wyrzutnie Patriot, wsparte m.in. nowoczesnymi radarami dookólnymi LTDAMS oraz systemem zarządzania obroną powietrzną IBCS.

W ramach pierwszej fazy Wisły polskie wojsko zakupiło dwie baterie Patriotów, po 8 wyrzutni każda; obecnie ten sprzęt jest wdrażany w siłach zbrojnych. Druga faza programu zakłada pozyskanie kolejnych 6 baterii - 48 wyrzutni; na przestrzeni ostatnich miesięcy polski resort obrony podpisał w tej sprawie szereg umów z USA, dotyczących zakupu m.in. samych wyrzutni, radarów czy systemu ICBS.