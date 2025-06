Bliżej po paszport. Wkrótce otwarcie lubartowskiego biura

Otwarcie biura paszportowego w Lubartowie zaplanowano na godz. 12. W inauguracji nowej placówki wezmą udział przedstawiciele Urzędu Wojewódzkiego w Lublinie oraz lubartowskich władz samorządowych.

- Zależy nam na tym, by zwiększać dostępność do usług publicznych - podkreślił Krzysztof Komorski, wojewoda lubelski, który już pod koniec stycznia wspólnie z burmistrzem Lubartowa, Krzysztofem Paśnikiem, podpisał porozumienie w tej sprawie.

Lubartowskie biuro, pierwsze w powiecie, znajdzie się w pokoju nr 1 Urzędu Miasta Lubartów przy ul. Jana Pawła II 12. Punkt będzie czynny od poniedziałku do piątku w godz. 7:30-11:30.

W województwie lubelskim paszporty można wyrabiać w Lubelskim Urzędzie Wojewódzkim, delegaturach znajdujących się w starostwach w Białej Podlaskiej, Chełmie i Zamościu oraz w punktach terenowych w Puławach (starostwo), Świdniku (Urząd Miasta), Kraśniku (starostwo) i Krasnymstawie (Urząd Miasta). Dzisiaj do tej listy dołączy wspomniany Lubartów.

W 2024 roku we wszystkich biurach działających na Lubelszczyźnie wydano prawie 90 tys. paszportów. Wśród terenowych punktów najwięcej interesantów obsługiwanych jest w Puławach - ok. tysiąca miesięcznie. Jak informują wojewódzcy urzędnicy średni czas oczekiwania na wydanie dokumentu skrócił się w ciągu roku z czterech do dwóch tygodni, a średni czas obsługi w biurze spadł z 1,5 godziny do 20 minut.

Nie tylko Lubartów dostanie nowe biuro paszportowe. Jeszcze w tym miesiącu, a dokładniej w przyszłym tygodniu - punkt paszportowy otwarty ma zostać w budynku przy ul. gen. Komorowskiego w Biłgoraju. Dotychczas mieszkańcy powiatu paszportowe sprawy najczęściej załatwiali w Zamościu.

Na otwarcie czeka również biuro w Hrubieszowie. Jak mówi nam sekretarz miasta, Marta Mazek, po stronie samorządu wszystko jest już gotowe, ale terminu otwarcia nadal nie ma. - Czekamy na zakończenie testów sprzętu komputerowego po stronie Państwowej Wytwórni Papierów Wartościowych - mówi urzędniczka. Punkt zostanie otwarty najpewniej w lecie tego roku, znajdzie się na pierwszym piętrze hrubieszowskiego Ratusza.

Swoje biuro otrzyma również Łuków, ale jego mieszkańcy na otwarcie zaczekają nieco dłużej. Według pracowników urzędu realny termin to początek przyszłego roku. Lokalizacja została wstępnie ustalona - będzie to jedno z pomieszczeń Urzędu Miasta. Łukowianie paszporty dotychczas najczęściej wyrabiali w Siedlcach, Lublinie i Białej Podlaskiej.

Warto pamiętać, że wnioski o wydanie paszportu można składać w dowolnym punkcie bez względu na miejsce zamieszkania. Także poza województwem lubelskim.