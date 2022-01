Pierwszy kurs zaplanowano na godzinę 4.40 z przystanku Lisów V/Kościół. Autobus pokona 17 kilometrów i zatrzyma się na 26 przystankach. Tak będzie od poniedziałku do piątku, a ostatni kurs pojazd zakończy o godzinie 20.20 na przystanku ul. Hutnicza/Łucka.

To właśnie wymienione przystanki są końcowymi dla trasy. Dokładny rozkład jazdy jest od poniedziałku umieszczany na poszczególnych przystankach. – Będzie go można również pobrać na telefon skanując QR kod – zapewnia urząd miasta w Lubartowie i tłumaczy, że na razie jest to trasa pilotażowa. Zaplanowano ją w taki sposób, aby w jednej linii połączyć jak najwięcej istotnych miejsc użyteczności publicznej: dworzec kolejowy, szpital, szkoły, targ, cmentarze i krańcowe osiedla miasta.

– Chodzi również o to, aby pojazd nie poruszał się tylko głównym ciągiem komunikacyjnym północ – południe, który obecnie obsługują przewoźnicy międzymiastowi. Proponowany przebieg trasy ma sprawdzić w praktyce potrzeby mieszkańców, co pozwoli na wprowadzanie ewentualnych korekt – dodaje urząd.

Komunikacja miejska w Lubartowie to nowość, ale mówiono o niej już od dłuższego czasu. W lutym 2021 r. przeprowadzono konsultacje społeczne. Swoje zdanie wyraziło 368 osób i aż 89,7 proc. z nich opowiedziało się za uruchomieniem miejskich linii. – Osobiście nie mam wątpliwości, że w Lubartowie potrzebna jest komunikacja miejska. Mówiłem o tym już podczas swojej kampanii wyborczej – mówił, ogłaszając konsultacje Krzysztof Paśnik, burmistrz Lubartowa.

Pierwszy pojazd, który wyruszy na trasę to autobus wyprodukowany przez firmę Automet z Sanoka. Linia będzie obsługiwana przez Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej. W okresie testowym jazda będzie bezpłatna.