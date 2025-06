W Lubartowie już po otwarciu. Takich miejsc potrzeba znacznie więcej

COM działa przy ul. Łąkowej 3. To placówka wsparcia dla dorosłych osób z umiarkowaną i znaczną niepełnosprawnością. Została uruchomiona przez powiat lubartowski w odpowiedzi na potrzeby mieszkańców regionu. Centrum prowadzi działalność dzienną i całodobową w nowoczesnym i dostępnie zaprojektowanym budynku. W pobliżu znajduje się szpital powiatowy, co zwiększa bezpieczeństwo podopiecznych.

– Takie obiekty, jak Centrum Opiekuńczo-Mieszkalne w Lubartowie, są symbolem najbardziej szlachetnych inicjatyw. Zapewniają możliwość normalnego i godnego funkcjonowania osobom, które z racji swoich niepełnosprawności, potrzebują naszego wsparcia – podkreślał dziś wojewoda lubelski. – Jestem wdzięczny wszystkim, którzy swoją codzienną pracą, przyczynili się do powstania tego miejsca, a co najważniejsze, wyciągnęli pomocną dłoń do osób z niepełnosprawnościami, ale również ich rodzin, które odgrywają ogromną rolę w tej codziennej opiece

Placówka zapewnia 18 miejsc wsparcia dla osób z niepełnosprawnościami, w tym 12 w trybie dziennym i sześć w trybie całodobowym. Wnioski pobytowe były przyjmowane pod koniec minionego roku.

Lubartowski ośrodek jest już ósmym w naszym województwie. W przygotowaniu są kolejne cztery.