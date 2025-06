"Akcja jest taka, że ja daję piątaka, Ty dajesz piątaka". Wesprzyj leczenie małego Jasia Greli

– Jaś choruje na rzadką chorobę, dystrofię mięśniową Duchenne’a. jest to choroba genetyczna, która powoduje stopniowy i nieodwracalny zanik mięśni – mówi tata Jasia Artur Grela. – Na razie możemy hamować rozwój choroby rehabilitacją, którą ma codziennie rano.

Jest nadzieja, aby chłopiec mógł żyć. Potrzeba aż 15 mln złotych i wyjazdu do Stanów Zjednoczonych. Jednak czas nie jest tutaj sprzymierzeńcem. Im szybciej chłopcu zostanie podany lek, tym szybciej będzie mógł wracać do zdrowia. Choroba najpierw atakuje mięśnie nóg. Około 10 roku życia konieczne jest korzystanie z wózka inwalidzkiego. Później zanikają mięśnie w rękach oraz mięśnie oddechowe, co skutkuje przedwczesną śmiercią dziecka. Im wcześniejsze podanie leku, tym skutki choroby nie będą tak uciążliwe.

W akcję pomocy małemu wojownikowi włączyli się lubelscy celebryci, sportowcy oraz samorządowcy. Na licytacje przekazują gadżety oraz fanty z autografami.

Teraz powstało coś wyjątkowego - piosenka i teledysk zachęcający do wsparcia zbiórki dla Jasia.

- W projekt zaangażowali się fantastyczni artyści i sportowcy. Naszym celem jest pokazanie światu, że by zebrać 15 milionów złotych na leczenie chłopca potrzebnych jest mnóstwo małych wpłat - dlatego piosenką prosimy o symbolicznego piątaka dla małego chłopaka - mówi Justyna Domaszewicz, która pomaga zebrać pieniądze na leczenie chłopca.

Za tekst i muzykę odpowiada lubelski artysta Łukasz Jemioła. W teledysku występują m.in. Wiśnia Bakajoko, Katarzyna Bujakiewicz, Krystyna Cugowska, Wojciech Cugowski, Michał Kincel czy Waldemar Wilkołek.