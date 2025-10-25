Małe, duże i pstrokate - dziś kundelki mają swoje święto!

Data tego nieformalnego święta nie jest przypadkowa - 25 października to Dzień Ustawy o Ochronie Zwierząt. Ustawa powstała w 1997 roku i była wielokrotnie nowelizowana. Szacuje sie, że 3/4 światowej populacji psów to właśnie kundelki!

Choć potocznie często używamy słów kundel i mieszaniec zamiennie, w rzeczywistości oznaczają one coś nieco innego. Mieszaniec, czyli tzw. wielorasowiec, to pies, który przyszedł na świat w wyniku skrzyżowania dwóch rasowych, ale różnych psów. Jeśli takie zwierzęta są dalej rozmnażane, mogą z czasem dać początek nowej rasie. Przykładami są popularne dziś cavapoo, maltipoo, goldendoodle czy labradoodle – choć żadna z nich nie została jeszcze oficjalnie uznana.

Kundelek natomiast to zupełnie inna historia – to pies o nieznanym lub trudnym do ustalenia pochodzeniu, którego przodków nie da się przypisać do żadnej konkretnej rasy. Najczęściej pojawia się w wyniku nieplanowanego skojarzenia psów, a jego wyjątkowość polega właśnie na tym, że jest jedyny w swoim rodzaju. Takie czworonogi określa się też po prostu jako psy nierasowe.

Poprosiliśmy Czytelników, by pochwalili się zdjęciami swoich pupili. I jak zawsze – nie zawiedli! Na nnaszym Faccebooku dostaliśmy dziesiątki fotografii psów małych, dużych, puchatych, energicznych, śpiochów, łakomczuchów i wiernych towarzyszy codziennych spacerów. Każdy z nich ma swoją historię i każdy z nich potrafi rozczulić spojrzeniem lub rozbawić do łez.

Wszystkie te psie osobowości zebraliśmy w jednej galerii – pełnej miłości, przyjaźni i mokrych nosów. Bo niezależnie od metryki i wyglądu, każdy kundelek to najlepszy przyjaciel człowieka.

Zajrzyjcie do naszej galerii i poznajcie bohaterów tego wyjątkowego święta. Ostrzegamy tylko przed jednym – trudno nie zakochać się od pierwszego spojrzenia!