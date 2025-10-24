14,5 mln zł na boiska i orliki. Miasto stawia na infrastrukturę sportową

– Aktywność fizyczna w wymiarze amatorskim jest równie istotna jak sport profesjonalny, ponieważ odgrywa ważną rolę społeczną i wychowawczą. Do tego potrzebne są przyjazne, dobrze wyposażone przestrzenie, zlokalizowane w najbliższym sąsiedztwie. Dlatego w Lublinie inwestujemy nie tylko w sport zawodowy, ale poprzez rozbudowę i modernizację infrastruktury sportowej przy szkołach oraz w dzielnicach, tworzymy warunki do codziennej aktywności. Wartość obecnie realizowanych zadań na ośmiu boiskach typu orlik przekracza 14,5 miliona złotych – mówi Krzysztof Żuk, prezydent Lublina.

Dwa nowe orliki

W 2025 roku miasto uzyskało 4 mln zł dofinansowania z „Programu budowy kompleksów sportowych Orlik – Edycja 2024” na budowę dwóch nowych obiektów. Pierwszy powstanie przy Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym nr 1, a drugi przy Zespole Szkół Transportowo-Komunikacyjnych im. Tadeusza Kościuszki.

Obie inwestycje realizowane są w formule „zaprojektuj i wybuduj”. Orlik przy ZSTK przy ul. Zemborzyckiej buduje firma RAD-BUD z Radomia za kwotę 3,51 mln zł, natomiast obiekt przy SOSW nr 1 przy Al. Spółdzielczości Pracy wykonuje spółka TORAKOL (umowa o wartości 3,88 mln zł). Wykonawcy opracowują obecnie dokumentację projektowo-kosztorysową. Zakończenie obu inwestycji zaplanowano na październik 2026 roku.

Modernizacja dwóch istniejących obiektów

Równolegle trwa remont dwóch boisk wybudowanych w pierwszych edycjach programu „Orlik”. Miasto uzyskało na ten cel 1 mln zł dofinansowania z Ministerstwa Sportu i Turystyki.

Modernizacje obejmują obiekty przy Szkole Podstawowej nr 33 przy ul. Pogodnej oraz Zespole Szkół Ogólnokształcących nr 4 im. Orląt Lwowskich przy ul. Tumidajskiego. Prace prowadzi firma Prestige Invest, która odpowiada za modernizację orlika przy SP nr 33 (898 tys. zł) oraz przy ZSO nr 4 (869 tys. zł).

Wymieniono już nawierzchnie boisk, oświetlenie, a obecnie trwają prace przy ogrodzeniach i piłkochwytach. Zakończenie obu inwestycji planowane jest na listopad tego roku.

Cztery kolejne modernizacje w przygotowaniu

Miasto przygotowuje się także do modernizacji czterech następnych kompleksów sportowych – przy Zespole Szkół Chemicznych i Przemysłu Spożywczego, Szkole Podstawowej nr 42, Szkole Podstawowej nr 40 oraz Zespole Szkół Ogólnokształcących nr 1.

Wartość planowanych prac przekracza 5,2 mln zł, z czego blisko 2,5 mln zł stanowić będą środki zewnętrzne. W ramach modernizacji przewidziano m.in. odnowienie nawierzchni, wymianę infrastruktury technicznej i modernizację oświetlenia.

Lublin dysponuje już dokumentacją projektowo-kosztorysową, a realizacja inwestycji ma ruszyć w 2026 roku, po zakończeniu procedur przetargowych.