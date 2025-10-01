60 tysięcy studentów w Lublinie. Wspólna inauguracja roku akademickiego

Na pięciu uczelniach publicznych i czterech niepublicznych w Lublinie, kształci się 60 tysięcy studentów, którzy do wyboru mieli ponad 200 kierunków studiów. W tym gronie jest niemal 9 tysięcy studentów zagranicznych pochodzących ze stu różnych krajów.

– Obawiamy się, czy studenci zagraniczni nie przestraszą się sytuacji wzdłuż naszej granicy. Uspokajamy, że w Lublinie panuje równowaga pod względem rekrutacji. Mamy rekordową liczbę studentów polskojęzycznych oraz nowe kierunki – mówi ks. prof. Mirosław Kalinowski, rektor KUL.

Wspólna inauguracja roku akademickiego odbyła się w ramach Związku Uczelni Lubelskich (ZUL), który od trzech lat integruje największe ośrodki akademickie miasta.

– W dobie dynamicznych zmian demograficznych i postępu technologicznego uczelnie naturalnie konkurują. Ale naszą siłą nie jest rywalizacja, lecz współpraca – podkreśla prof. Zbigniew Pater, rektor Politechniki Lubelskiej. Jak dodaje, ZUL przynosi realne korzyści, m.in. dzięki wspólnym inicjatywom. Mowa o programie „Staże za miedzą”, Międzyuczelnianej Karcie Bibliotecznej, pikniku pracowniczym, czy chociażby dzisiejszej, wspólnej inauguracji roku akademickiego, podczas której władze uczelni i studenci uczestniczą w uroczystym pochodzie ulicami Lublina i wspólnie celebrują ten dzień.

– Razem możemy znacznie więcej niż każdy z nas z osobna – podkreślają zgodnie władze uniwersytetów.

Choć obecne przepisy pozwalają uczelniom jedynie na tworzenie związków do 2028 roku, rząd rozważa nowe regulacje dotyczące federalizacji. – Być może w przyszłości uczelnie będą mogły się łączyć, zyskując większą autonomię. Tym pewnie bylibyśmy zainteresowani – zaznacza prof. Pater.

Tort do podziału

Szkoły wyższe jak co roku mają nowe inwestycje, cele i wyzwania. W przypadku Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie to przebudowa budynku przy Leszczyńskiego na nowoczesny akademik, a także modernizacja hali technologii i żywności.

Zmiany szykują się również w samym systemie szkolnictwa wyższego. Przewidują one m.in. większą swobodę w dysponowaniu środkami przeznaczonymi na stypendia rektora oraz możliwość finansowania z budżetu państwa działań wspierających osoby z niepełnosprawnościami podczas rekrutacji i studiów podyplomowych. Zgodnie z zapowiedziami obie regulacje mają zacząć obowiązywać od 2026 roku.

Nie wszyscy rektorzy podzielają optymizm związany z obecnym rozwojem nauki. Prof. Radosław Dobrowolski, rektor UMCS, zwraca uwagę na ograniczone finansowanie badań, co stanowi rosnący problem dla środowiska akademickiego: – Środki przeznaczone na rozwój nauki z roku na rok są coraz mniejsze. Swoboda wydawania funduszy cieszy, ale sam „tort” do podziału jest coraz mniejszy - mówił.

Wspólne uroczystości

W tym roku głównym organizatorem miejskiej inauguracji roku akademickiego była Politechnika Lubelska, a główna część uroczystości odbyła się w murach Centrum Kongresowego UP w Lublinie.

Inauguracyjny wykład pt. „Problemy i szanse polskiego szkolnictwa wyższego” wygłosił prof. Arkadiusz Mężyk z Politechniki Śląskiej – Honorowy Przewodniczący KRASP i doktor honoris causa m.in. Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie.

Podczas wydarzenia odbyła się również immatrykulacja studentów – po jednym z każdej uczelni, a najlepsi otrzymali wyróżnienia. Uroczystość uświetnił występ połączonych chórów lubelskich uczelni pod dyrekcją prof. Elżbiety Krzemińskiej.