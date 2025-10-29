Coraz więcej młodych osób po udarze. Lublin znów w czołówce leczenia

Z danych NFZ wynika, że w Polsce liczba udarów mózgu u młodych osób systematycznie rośnie. Rocznie odnotowuje się około 90 tys. zachorowań, z czego aż 31 proc. dotyczy osób poniżej 65. roku życia. Jeszcze kilka lat temu osoby przed 40. rokiem życia stanowiły mniej niż 10 proc. pacjentów, dziś to już blisko 20 proc.

– Obserwujemy coraz więcej takich przypadków (...). Rośnie liczba młodych osób, u których w wyniku niewłaściwego trybu życia, nadużywania używek, niezdrowej diety, otyłości czy braku aktywności fizycznej zwiększa się ryzyko wystąpienia udaru niedokrwiennego. Leczymy także młodych pacjentów, u których udar ma przyczynę mechaniczną – mówi prof. dr hab. Konrad Rejdak, kierujący Klinicznym Oddziałem Neurologii USK Nr 4.

Diamentowa nagroda dla lubelskiego szpitala

29 października, w Światowy Dzień Udaru Mózgu, Uniwersytecki Szpital Kliniczny Nr 4 w Lublinie otrzymał Diamentową Nagrodę ESO Angels Award za najwyższą jakość opieki nad pacjentem udarowym.

Nagroda przyznawana jest przez Inicjatywę Angels i European Stroke Organization. Status diamentowy oznacza najwyższy poziom diagnostyki i leczenia. W USK Nr 4 aż 60 proc. pacjentów przechodzi pełną diagnostykę w ciągu 45 minut od przyjęcia, a 48 proc. jest kwalifikowanych do leczenia reperfuzyjnego.

Rekordowy czas leczenia

– Kliniczny Oddział Udarowy i Wczesnej Rehabilitacji Poudarowej USK Nr 4 w Lublinie to jedyny oddział w Polsce z wyodrębnionym zespołem zajmującym się wyłącznie udarami mózgu (...). W szpitalu dysponujemy wszystkimi nowoczesnymi metodami diagnostyki, w tym również z zastosowaniem sztucznej inteligencji. (...) Odsetek chorych leczonych reperfuzyjnie wynosi aż 48 proc. i jest najwyższy w Polsce – podkreśla dr n. med. Piotr Luchowski, kierujący oddziałem.

– Czas od wystąpienia objawów klinicznych do przeprowadzenia procedury trombektomii w naszym ośrodku jest wręcz rekordowy (...). To wynik wypracowanego przez nas optymalnego modelu współpracy między radiologami zabiegowymi i neurologami – dodaje prof. dr hab. n. med. Anna Drelich-Zbroja, kierująca Zakładem Radiologii Zabiegowej i Neuroradiologii.

Trombektomia ratuje życie

Trombektomia mechaniczna pozwala szybko przywrócić przepływ krwi w zamkniętym naczyniu i ograniczyć obszar uszkodzenia mózgu. W USK Nr 4 wykonano ją w tym roku już u 195 osób – to kilka razy więcej niż jeszcze kilka lat temu. Skuteczność przywrócenia drożności naczyń sięga 90 proc.

– Jako konsultant wojewódzki mogę z dumą stwierdzić, że Kliniczny Oddział Udarowy USK Nr 4 w Lublinie osiąga bardzo dobre wyniki leczenia (...). Województwo lubelskie należy do regionów o najwyższym w Polsce odsetku wykonywanych trombektomii w stosunku do liczby pacjentów z udarem – zaznacza prof. Konrad Rejdak.

Jak rozpoznać udar?

Lekarze przypominają: każda minuta ma znaczenie. Jeśli u kogoś nagle pojawia się opadnięcie kącika ust, niewyraźna mowa, osłabienie lub drętwienie kończyn, należy natychmiast wezwać pogotowie. Szybka reakcja to często różnica między pełnym powrotem do zdrowia a trwałą niepełnosprawnością.