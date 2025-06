Od 1 sierpnia 2025 roku w Lublinie wejdzie w życie nowy system naliczania opłat za śmieci w budynkach wielorodzinnych – oparty na zużyciu wody. Radni w ubiegłym tygodniu przegłosowali kolejną uchwałę w tej sprawie. Stawka wyniesie 13,20 zł za każdy zużyty metr sześcienny wody miesięcznie, a dla osób niesegregujących odpady – 26,40 zł. W domach jednorodzinnych na razie nic się nie zmienia, ale miasto planuje w przyszłości ujednolicić system.

Wprowadzenie nowego sposobu naliczania opłat odwlekło się z powodu sprzeciwu spółdzielni mieszkaniowych wobec przyjętej przez miasto normy zużycia wody. Pierwsza uchwała w tej sprawie została przegłosowana przez radnych prezydenckiego klubu w grudniu, ale spółdzielnie LSM, Czechów, Kolejarz i Motor. Miasto w pierwszej wersji nowego systemu przyjęło średnie zużycie wody — 2,72 m sześciennych na osobę miesięcznie. Cztery największe lubelskie spółdzielnie mieszkaniowe nie zgodziły się z tą normą i złożyły skargę do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego. Według wyliczeń spółdzielni średnie zużycie to 3,70 m sześc. miesięcznie na osobę. Po sporach i negocjacjach ustalono ją na poziomie 3 m sześć. na osobę. Według władz miasta zmiany mają poprawić szczelność systemu i objąć tych mieszkańców, którzy dotąd nie składali deklaracji – może to być nawet 40–50 tys. osób.

Nowa metoda naliczania opłat za śmieci w Lublinie. Jak to rozumieć?

Nowa metoda przewiduje stawkę w wysokości 13,20 zł za każdy 1 m sześcienny zużytej wody miesięcznie. Opłata będzie wyliczana na podstawie średniego zużycia wody z ostatnich 6 miesięcy. Niezależnie od faktycznego zużycia w danym miesiącu, raz ustalona kwota będzie obowiązywać przez pół roku, aż do kolejnego rozliczenia.

Pierwsza deklaracja obejmie zużycie wody od 1 stycznia do 30 czerwca 2025 r. i ma zostać złożona przez zarządcę budynku (spółdzielnię lub wspólnotę mieszkaniową) do 10 września. Kolejna – za drugie półrocze – do 10 marca 2026 r.

W szczególnych przypadkach, takich jak brak licznika wody, zmiana właściciela mieszkania, śmierć mieszkańca lub etapowe zasiedlanie budynku, opłata będzie wyliczana ryczałtowo – na poziomie 3 m sześć. wody na osobę, czyli 39,60 zł miesięcznie za jednego mieszkańca.

W zabudowie jednorodzinnej sposób naliczania opłat się nie zmienia – nadal będzie to 42 zł miesięcznie od osoby.

Dodatkowo obowiązywać będą zniżki:

6 zł miesięcznie dla osób kompostujących bioodpady w domach jednorodzinnych,

20 proc. ulgi dla rodzin posiadających Kartę Dużej Rodziny (w obu rodzajach zabudowy).

Wprowadzona metoda ma też ograniczenie maksymalnej opłaty – nie będzie ona mogła przekroczyć 247,03 zł miesięcznie za gospodarstwo domowe, zgodnie z ustawowym limitem.

Jutro miała trafić na wokandę Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego sprawa uzależnienia stawki za wywóz śmieci od zużycia wody. Nie trafi, bo spółdzielnie wycofały swoje zastrzeżenia po przyjęciu nowej uchwały.