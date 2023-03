Lubelskie. Drugiego lotniska nie będzie. Pieniądze z UE wydamy na Green Human Space

W ramach programu Fundusze Europejskie dla Lubelskiego na lata 2021-2027 nasz region otrzyma rekordowe 2 mld 432 mln euro, czyli ok. 11 mld zł. Na uruchomienie tych środków trzeba było trochę poczekać, ale władze województwa przekonują, że w skali kraju i tak jesteśmy pod tym względem liderem. W ubiegłym tygodniu zostały ogłoszone pierwsze konkursy, dotyczące m.in. wsparcia dla małych i średnich przedsiębiorstw, straży pożarnych, aktywizację osób bezrobotnych czy działania związane z edukacją.

Wczoraj w Lublinie odbyła się konferencja dotycząca dla samorządowców zainteresowanych skorzystaniem z unijnych funduszy. Wzięło w niej udział ok. 600 osób.

>>Startują miliardy z UE dla lubelskiego. W pierwszym rzucie na szkolenia i na OSP<<

– Potrzeb jest sporo, bo mieszkańcy wciąż mają nowe oczekiwania. My chcemy kontynuować projekty związane z rewitalizacją centrum naszego miasta, infrastrukturą wodno-kanalizacyjną czy działaniami adresowanymi do seniorów i młodzieży – mówi burmistrz Bełżyc Ireneusz Łucka.

Zamość zamierza postawić na zieloną energię. – Na transport zbiorowy i komunikację, również po Roztoczu. Mamy pomysł stworzenia hubu komunikacyjnego, w którym można by wypożyczać elektryczne samochody czy rowery. To pozwoli na to, żeby turyści przyjeżdżający do nas mieli kompleksową obsługę – uchyla rąbka tajemnicy prezydent Andrzej Wnuk.

Do tej pory uruchomiono osiem konkursów. W tym tygodniu mają ruszyć trzy kolejne. – Mamy bardzo ambitny plan. Do początku przyszłego roku chcemy ogłosić sto naborów na astronomiczną kwotę 6 mld zł. Gdyby nam to wyszło, to w drugim kwartale 2024 roku mielibyśmy rozdysponowaną prawie połowę środków z aktualnej perspektywy – zapowiada marszałek województwa lubelskiego Jarosław Stawiarski.

Pewne pieniądze

Ale ok. 35 proc. środków z aktualnej perspektywy zostanie rozdysponowane poza konkursami. Chodzi o ponad 866 mln euro na projekty priorytetowe, wybrane do dofinansowania w sposób niekonkurencyjny.

Jakie przedsięwzięcia znalazły się na liście? Blisko 100 mln euro trafi do Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej na realizację działań związanych z polityką senioralną. 70 mln euro zostanie wydanych na budowę sieci dróg rowerowych na Roztoczu. 50 mln euro to wartość trzech dotacji, jakie otrzyma samorządowo-uczelniany projekt Green Human Space, czyli nowoczesne centrum naukowo-badawcze w Pszczelej Woli. Blisko 25 mln euro samorząd województwa zamierza przeznaczyć na zadania związane z wykorzystaniem energii słonecznej i usuwaniem azbestu. 15,5 mln euro trafi do puli przewidzianej na marketing gospodarczy regionu.

Wśród beneficjentów znajdą się także trzy marszałkowskie instytucje. Centrum Onkologii Ziemi Lubelskiej otrzyma blisko 20 mln euro na nowe systemy teleinformatyczne, doposażenie w brakujący sprzęt i aparaturę medyczną oraz termomodernizację budynku. Prawie 14 mln euro trafi do Szpitala Neuropsychiatrycznego w Lublinie na inwestycje związane z utworzeniem Regionalnego Centrum Zdrowia Psychicznego Dzieci i Młodzieży. Zgodnie z zapowiedziami, pieniądze na wyczekiwany remont swojej siedziby dostanie też Teatr im. J. Osterwy w Lublinie. Na liście znalazły się dwa projekty opiewające na łączną kwotę prawie 11 mln euro.