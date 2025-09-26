Jesteś mistrzem scrabble? Zgłoś się do tego turnieju

Scrabble to jedna z najpopularniejszych gier słownych na świecie. Gracze układają słowa z wylosowanych liter, zdobywając punkty w zależności od wartości liter i bonusowych pól na planszy. Wyniki jednej partii potrafią sięgać nawet 800 punktów.

– To gra, która rozwija koncentrację, pamięć, logiczne myślenie i słownictwo. Uczy też cierpliwości i strategicznego planowania – podkreślają organizatorzy.

Najlepsi gracze z Polski i mieszkańcy Lublina

W turnieju zmierzą się czołowi scrabbliści z całej Polski, w tym mistrzowie kraju, a także mieszkańcy Lublina, studenci i pracownicy uczelni. Rozgrywki odbędą się w profesjonalnych warunkach – na certyfikowanych planszach, z wykorzystaniem zatwierdzonych słowników i pod okiem sędziów.

Uczestnicy zagrają 12 rund systemem połówkowym i duńskim, z limitem 20 minut na gracza.

Sobota, godz. 11.00–20.00 – pierwsze rundy

Niedziela, godz. 9.00–14.30 – kolejne rozgrywki i uroczyste zakończenie z wręczeniem nagród

Scrabble w Polsce

Od 1993 roku w Scrabble zagrało w Polsce już około 2 miliony osób. Działa kilkadziesiąt klubów scrabblowych, a federacja organizuje co roku kilkadziesiąt turniejów w całym kraju.

Jak dołączyć do turnieju?

Zapisy na mistrzostwa będą prowadzone na miejscu, w dniu wydarzenia.

Organizatorami turnieju są Koło Naukowe Drogowców i Mostowców Politechniki Lubelskiej oraz Polska Federacja Scrabble.