Kradli wszystko, co miało procenty. Upili się i zasnęli

Mężczyźni w wieku 45 i 48 lat działali na terenie ogródków działkowych przy Zalewie Zemborzyckim. Policję wezwał ktoś, kto ich wypatrzył. Gdy policjanci ich zatrzymywali, złodzieje mieli przy sobie torby wypakowane alkoholem i innymi łupami.

Ustalono, że mężczyźni ci włamali się 5 altanek ogrodowych, a do 4 usiłowali się dostać, ale nie byli w stanie. W sumie wynieśli z domków pokaźne ilości najróżniejszych alkoholi.

- Część postanowili spożyć na miejscu i usnęli. Gdy rano obudzili się, postanowili wyjść z terenu ogródków z torbami wypakowanymi alkoholem i elektronarzędziami oraz drobnymi artykułami spożywczymi - relacjonuje podinsp. Kamil Gołębiowski, rzecznik Komendy Miejskiej Policji w Lublinie.

Obaj usłyszeli zarzuty. 48-latek to recydywista, dlatego za kradzież z włamaniem grozi mu 15 lat więzienia. Jego kompan musi się liczyć z karą do 12 lat pozbawienia wolności.

- Łączne straty powstałe w wyniku zniszczeń oraz kradzieży oszacowano na ponad 17 000 złotych. Wartość samego alkoholu, który padł łupem zatrzymanych wyceniono na około 1000 złotych. Obaj mężczyźni na wniosek śledczych zostali tymczasowo aresztowani - podsumowuje Gołębiowski.