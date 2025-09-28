Lubelscy naukowcy pracują nad rewolucją w światowej psychiatrii. Można im pomóc!

– W psychiatrii głównym problemem jest brak biomarkerów, które pozwoliłyby jednoznacznie rozróżnić np. schizofrenię od zaburzeń lękowych – tłumaczy prof. Kamil Jonak, dziekan Wydziału Matematyki i Informatyki Technicznej PL.

Projekt prowadzi mgr inż. Katarzyna Mróz, doktorantka Politechniki Lubelskiej, która bada reakcje mózgu u osób zdrowych i tych z objawami lęku. EEG (elektroencefalografia) pozwala zarejestrować aktywność mózgu w czasie rzeczywistym – z dokładnością do milisekund.

– Osoby zdrowe wykazują przewagę fal alfa, wskazujących na relaksację. U osób z lękiem przeważają fale beta, zwłaszcza w sytuacjach stresowych – wyjaśnia badaczka.

Wstępne badania ruszają w październiku i obejmą 50–100 osób w wieku 18–25 lat, choć zapisać mogą się również starsi mieszkańcy. Formularz rejestracyjny znajduje się tutaj.

Do badania EEG trzeba się odpowiednio przygotować. Kluczowe jest, aby uczestnik był wypoczęty, spokojny i zrezygnował wcześniej z kawy czy napojów energetycznych. Nawet drobne ruchy głową lub częste mruganie mogą zakłócić wyniki.

– Nie chcemy badać artefaktów mięśniowych, tylko rzeczywiste sygnały z mózgu – podkreśla prof. Jonak. Dane zebrane w Lublinie będą analizowane z wykorzystaniem zaawansowanych metod numerycznych, które pozwalają odwzorować działanie biologicznej sieci neuronów.

Jeśli projekt zakończy się sukcesem, może to oznaczać rewolucję w psychiatrii: szybszą i tańszą diagnostykę, a w przyszłości także wsparcie dla osób zmagających się z zaburzeniami emocjonalnymi.

– Mam nadzieję, że uda się stworzyć model, który pozwoli reagować, zanim stan lękowy osiągnie poziom krytyczny – mówi Katarzyna Mróz. Nabór uczestników prowadzony jest online, a badania potrwają do końca 2025 roku.