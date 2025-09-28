Przeglądarka, z której korzystasz jest przestarzała.

Starsze przeglądarki internetowe takie jak Internet Explorer 6, 7 i 8 posiadają udokumentowane luki bezpieczeństwa, ograniczoną funkcjonalność oraz nie są zgodne z najnowszymi standardami.

Prosimy o zainstalowanie nowszej przeglądarki, która pozwoli Ci skorzystać z pełni możliwości oferowanych przez nasz portal, jak również znacznie ułatwi Ci przeglądanie internetu w przyszłości :)

Pobierz nowszą przeglądarkę:

Lubię to! 142 tys. niedziela, 28 września 2025 r.
Serwisy tematyczne
Wybory prezydenckie

Lublin

Dzisiaj
15:00
Strona główna » Lublin

Lubelscy naukowcy pracują nad rewolucją w światowej psychiatrii. Można im pomóc!

Autor: Zdjęcie autora Oprac. JM
Udostępnij A A

Czy możliwe jest wykrywanie zaburzeń lękowych na podstawie aktywności mózgu, bez konieczności długich wywiadów psychiatrycznych? Naukowcy z Politechniki Lubelskiej i Uniwersytetu Medycznego w Lublinie rozpoczynają nowatorski projekt, którego celem jest stworzenie narzędzia diagnostycznego opartego na analizie fal mózgowych EEG.

AdBlock
Szanowny Czytelniku!
Dzięki reklamom czytasz za darmo. Prosimy o wyłączenie programu służącego do blokowania reklam (np. AdBlock).
Dziękujemy, redakcja Dziennika Wschodniego.
Kliknij tutaj, aby zaakceptować

– W psychiatrii głównym problemem jest brak biomarkerów, które pozwoliłyby jednoznacznie rozróżnić np. schizofrenię od zaburzeń lękowych – tłumaczy prof. Kamil Jonak, dziekan Wydziału Matematyki i Informatyki Technicznej PL.

Projekt prowadzi mgr inż. Katarzyna Mróz, doktorantka Politechniki Lubelskiej, która bada reakcje mózgu u osób zdrowych i tych z objawami lęku. EEG (elektroencefalografia) pozwala zarejestrować aktywność mózgu w czasie rzeczywistym – z dokładnością do milisekund.

– Osoby zdrowe wykazują przewagę fal alfa, wskazujących na relaksację. U osób z lękiem przeważają fale beta, zwłaszcza w sytuacjach stresowych – wyjaśnia badaczka.

Wstępne badania ruszają w październiku i obejmą 50–100 osób w wieku 18–25 lat, choć zapisać mogą się również starsi mieszkańcy. Formularz rejestracyjny znajduje się tutaj.

Do badania EEG trzeba się odpowiednio przygotować. Kluczowe jest, aby uczestnik był wypoczęty, spokojny i zrezygnował wcześniej z kawy czy napojów energetycznych. Nawet drobne ruchy głową lub częste mruganie mogą zakłócić wyniki.

 – Nie chcemy badać artefaktów mięśniowych, tylko rzeczywiste sygnały z mózgu – podkreśla prof. Jonak. Dane zebrane w Lublinie będą analizowane z wykorzystaniem zaawansowanych metod numerycznych, które pozwalają odwzorować działanie biologicznej sieci neuronów.

Jeśli projekt zakończy się sukcesem, może to oznaczać rewolucję w psychiatrii: szybszą i tańszą diagnostykę, a w przyszłości także wsparcie dla osób zmagających się z zaburzeniami emocjonalnymi.

– Mam nadzieję, że uda się stworzyć model, który pozwoli reagować, zanim stan lękowy osiągnie poziom krytyczny – mówi Katarzyna Mróz. Nabór uczestników prowadzony jest online, a badania potrwają do końca 2025 roku.

zdjęcie ilustracyjne

Światłowody w samochodzie wyścigowym? Politechnika rusza z badaniami

Tunel czy kładka? Nowe pomysły na dawny dworzec PKS w Lublinie

Tunel czy kładka? Nowe pomysły na dawny dworzec PKS w Lublinie

Jesteś mistrzem scrabble? Zgłoś się do tego turnieju

Jesteś mistrzem scrabble? Zgłoś się do tego turnieju

15f0f1119391675d297e115a0b63797c.jpg
Politechnika - rewolucja w psychiatrii (zdjęcie 2) Politechnika - rewolucja w psychiatrii (zdjęcie 3) Politechnika - rewolucja w psychiatrii (zdjęcie 4) Politechnika - rewolucja w psychiatrii (zdjęcie 5) Zobacz
wszystkie
zdjęcia (5)
Autor galerii: Tomasz Maślona/Politechnika Lubelska
e-Wydanie
Czytaj więcej o:
Politechnika Lubelska Uniwersytet Medyczny w Lublinie psychiatria

Pozostałe informacje

System kaucyjny ma zmniejszyć liczbę odpadów, w tym plastikowych butelek.
sonda

System kaucyjny tuż-tuż. Co się zmieni?

Od 1 października w Polsce obowiązywać będzie system kaucyjny. Co to w praktyce oznacza i w jaki sposób wpłynie na nasze życie?

Zatrzymany jest już w celi

Jeździł na „podwójnym gazie”, ukrywał się w pensjonacie

Lubelscy „łowcy głów” zatrzymali 31-latka, którego poszukiwano listem gończym i dwoma nakazami. Mężczyzna łącznie do odbycia ma karę prawie 2 lat pozbawienia wolności. Poszukiwany został namierzony w jednym z pensjonatów na terenie powiatu krasnostawskiego.
Lubelscy naukowcy pracują nad rewolucją w światowej psychiatrii. Można im pomóc!
galeria

Lubelscy naukowcy pracują nad rewolucją w światowej psychiatrii. Można im pomóc!

Czy możliwe jest wykrywanie zaburzeń lękowych na podstawie aktywności mózgu, bez konieczności długich wywiadów psychiatrycznych? Naukowcy z Politechniki Lubelskiej i Uniwersytetu Medycznego w Lublinie rozpoczynają nowatorski projekt, którego celem jest stworzenie narzędzia diagnostycznego opartego na analizie fal mózgowych EEG.
Dzisiejszy targ staroci
galeria

Jesienna aura na targu staroci

Plac Zamkowy w Lublinie, jak zwykle w ostatnią niedzielę miesiąca, zamienił się w olbrzymi pchli targ. Już od rana ustawiali się sprzedawcy, którzy na straganach wystawili wiekowe różności.
Edach Budowlani Lublin wygrali drugi mecz w sezonie

Edach Budowlani Lublin odjechali rywalom po przerwie

W meczu czwartej kolejki Edach Budowlani Lublin pokonali na wyjeździe AZS AWF Warszawa 62:21
Stal Kraśnik urwała punkt liderowi tabeli z Ostrowca Świętokrzyskiego

Stal Kraśnik wywalczyła punkt na boisku lidera. "Oby nam się poukładało w klubie"

W polskiej piłce nie raz i nie dwa zdarzało się, że kluby, które miały problemy finansowe potrafiły osiągać bardzo dobre wyniki. To samo można już chyba napisać o Stali Kraśnik. Drużyna Roberta Chmury w sobotę po raz kolejny pokazała się z dobrej strony. Tym razem urwała punkt liderowi tabeli i to w Ostrowcu Świętokrzyskim po remisie 2:2.
Zdjęcie ilustracyjne

Nowy rok akademicki z kilkoma zmianami. Będą mLegitymacje studenckie

W rozpoczynającym się roku akademickim 2025/26 będą już obowiązywać niewielkie, ale znaczące dla środowiska przepisy, np. wprowadzające mLegitymacje studenckie czy raportowanie inwestycji tylko powyżej 100 tys. zł. Na te kluczowe i nowelizację tzw. ustawy Gowina trzeba jednak jeszcze poczekać.
Kontrabanda tytoniu - zdjęcie ilustracyjne

Balon z kontrabandą papierosów spadł w pow. lubartowskim

Balon z kontrabandą papierosów znaleziono nad ranem przy drodze wojewódzkiej nr 815 w Antoniówce w pow. lubartowskim – przekazała w niedzielę lubelska policja.
W meczu o brązowy medal mistrzostw świata reprezentacji Polski siatkarzy pokonała Czechy 3:1

Mistrzostwa świata siatkarzy: Polska z brązowym medalem

W spotkaniu o brązowy medal mistrzostw świata reprezentacja Polski siatkarzy pokonała Czechy 3:1
Największy remont w historii KUL. Kiedy studenci powrócą do Gmachu Głównego?

Największy remont w historii KUL. Kiedy studenci powrócą do Gmachu Głównego?

Na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim trwa największy w historii remont Gmachu Głównego. Kultowy budynek przy al. Racławickich, wraz ze swoim charakterystycznym dziedzińcem, jest obecnie w przebudowie.

Żużlowcy jadą w finale. A autobusy i kierowcy na objazdy
SONDA

Żużlowcy jadą w finale. A autobusy i kierowcy na objazdy

Czy żużlowcy zdobędą tytuł mistrza Polski? Tego nie jesteśmy pewni, natomiast wiemy, że na czas finału planowane są utrudnienia w ruchu drogowym oraz dla komunikacji miejskiej.

Zdjęcie ilustracyjne
Pomysł na niedzielę

Ostatnie dni na zwiedzanie wystawy o polskich artystkach. Dziś muzeum czynne do godz. 22

Ostatni dni zostały na zwiedzenie wystawy o polskich artystkach pt. „Co babie do pędzla?!” w Muzeum Narodowym w Lublinie. Do 5 października przewidziano m. in. oprowadzania kuratorskie, spotkania. W weekendy wydłużono także godziny otwarcia ekspozycji. Dotychczas wystawę zobaczyło ponad 36 tys. osób. Jeżeli macie czas, to jest dobry pomysł na dzisiejszą niedzielę.
Polak na szkoleniu Wojsk Obrony Terytorialnej

Dlaczego nie chcemy umierać za Polskę?

Niemal połowa Polaków deklaruje, że nie zgłosiłaby się do obrony kraju – wynika z sondażu IBRiS. Dlaczego tak wielu z nas nie chce umierać za ojczyznę, choć w powietrzu wisi widmo wojny?
Polski F-16
AKTUALIZACJA

Myśliwce poderwane, bo Rosjanie atakują w Ukrainie

O godzinie 4 rano nad naszym regionem latały wojskowe samoloty. Polskie Dowództwo Operacyjne Rodzajów Sił Zbrojnych poinformowało, że operowanie naszego lotnictwa zostało zakończone. Port Lotniczy Lublin działa normalnie.
Bartłomiej Kseniak zawodnik KS SNAJPER (z tarczą) - zwycięzca w dwóch kategoriach pistoletowych.
galeria

Celowali patriotycznie. Memoriał Strzelecki Żołnierzy i Powstańców

W Klubie Strzeleckim Snajper Lublin uczcili dzisiaj pamięć poległych i pomordowanych żołnierzy i powstańców.

Najnowsze
Zatrzymany jest już w celi

15:56 Jeździł na „podwójnym gazie”, ukrywał się w pensjonacie

15:00

Lubelscy naukowcy pracują nad rewolucją w światowej psychiatrii. Można im pomóc!

14:16

Jesienna aura na targu staroci

14:06

Edach Budowlani Lublin odjechali rywalom po przerwie

13:36

Stal Kraśnik wywalczyła punkt na boisku lidera. "Oby nam się poukładało w klubie"

12:26

Nowy rok akademicki z kilkoma zmianami. Będą mLegitymacje studenckie

11:42

Balon z kontrabandą papierosów spadł w pow. lubartowskim

ALARM24
Masz dla nas temat? Daj nam znać pod numerem:
Alarm24 telefon 691 770 010

Wyślij wiadomość, zdjęcie lub zadzwoń.

kliknij i poinformuj nas!

Najczęściej czytane

Dzisiaj · Tydzień · Wideo · Premium
System kaucyjny ma zmniejszyć liczbę odpadów, w tym plastikowych butelek.

System kaucyjny tuż-tuż. Co się zmieni?

Zatrzymany jest już w celi

Jeździł na „podwójnym gazie”, ukrywał się w pensjonacie

Lubelscy naukowcy pracują nad rewolucją w światowej psychiatrii. Można im pomóc!
galeria

Lubelscy naukowcy pracują nad rewolucją w światowej psychiatrii. Można im pomóc!

Dzisiejszy targ staroci
galeria

Jesienna aura na targu staroci

Edach Budowlani Lublin wygrali drugi mecz w sezonie

Edach Budowlani Lublin odjechali rywalom po przerwie

Stal Kraśnik urwała punkt liderowi tabeli z Ostrowca Świętokrzyskiego

Stal Kraśnik wywalczyła punkt na boisku lidera. "Oby nam się poukładało w klubie"

System kaucyjny ma zmniejszyć liczbę odpadów, w tym plastikowych butelek.

System kaucyjny tuż-tuż. Co się zmieni?

Zatrzymany jest już w celi

Jeździł na „podwójnym gazie”, ukrywał się w pensjonacie

Lubelscy naukowcy pracują nad rewolucją w światowej psychiatrii. Można im pomóc!
galeria

Lubelscy naukowcy pracują nad rewolucją w światowej psychiatrii. Można im pomóc!

Dzisiejszy targ staroci
galeria

Jesienna aura na targu staroci

Edach Budowlani Lublin wygrali drugi mecz w sezonie

Edach Budowlani Lublin odjechali rywalom po przerwie

Stal Kraśnik urwała punkt liderowi tabeli z Ostrowca Świętokrzyskiego

Stal Kraśnik wywalczyła punkt na boisku lidera. "Oby nam się poukładało w klubie"

Pierwszy weekend jesieni. Jak wypadnie pogodowo?
film

Pierwszy weekend jesieni. Jak wypadnie pogodowo?

Podczas sesji rady miasta i gminy w Końskowoli mieszkańcy ostro sprzeciwili się farmie wiatrowej
galeria
film

Końskowola: Emocje na sesji. Wiatrakowa uchwała odrzucona

Do zatrzymań doszło w drugiej połowie września
film

Luksusowe auta wysyłali wbrew sankcjom do Rosji i na Białoruś. Wyłudzili 40 mln VAT-u

Tylko punkt czy aż punkt? Motor i Zagłębie na remis
galeria
film

Tylko punkt czy aż punkt? Motor i Zagłębie na remis

Dziesięć lat międzynarodowej brygady. Uroczystości na placu Litewskim
film

Dziesięć lat międzynarodowej brygady. Uroczystości na placu Litewskim

Jakub Rutnicki (z prawej), minister sportu i turystyki, odwiedził dzisiaj Puławy. Na sportowym boisku po konferencji prasowej dotyczącej zmian w ustawie o sporcie, stanął na bramce podczas meczu z dziećmi i samorządowcami
galeria
film

Minister sportu o radości z "lex Puławy". Niestety orlik wciąż zamknięty

Wójt gminy Wąwolnica Marcin Łaguna

Mieszkańcy chcą odwołać wójta gminy Wąwolnica

Krzysztof Żuk

Krzysztof Żuk pod ostrzałem. Uzasadnione zarzuty czy polityczna nagonka?

Jeden podpis Krzysztofa Żuka, tydzień sporów ws. uchodźców

Jeden podpis Krzysztofa Żuka, tydzień sporów ws. uchodźców

Według ustawy kontraktowi szeregowi mogą służyć maksymalnie 12 lat

Żołnierz przestrzega przed karierą w wojsku. Po 12 latach na bruk

Wizyta po kolędzie skończyła się awanturą. "Ksiądz zaczął nas wyzywać od głupich i debili"

Wizyta po kolędzie skończyła się awanturą. "Ksiądz zaczął nas wyzywać od głupich i debili"

Jeszcze w grudniu nic nie zapowiadało konfliktu na linii wojewoda a starostwo łęczyńskie. Na zdjęciu od lewej: starosta łęczyński Roman Cholewa, wojewoda Przemysław Czarnek i burmistrz Łęcznej Teodor Kosiarski

Zawieszenie organów powiatu i wprowadzenie komisarza? Wojewoda napisał do ministra

Wideo
Pierwszy weekend jesieni. Jak wypadnie pogodowo?
PROGNOZA POGODY

Pierwszy weekend jesieni. Jak wypadnie pogodowo?

film
Podczas sesji rady miasta i gminy w Końskowoli mieszkańcy ostro sprzeciwili się farmie wiatrowej
galeria
film
zdjęcia, wideo

Końskowola: Emocje na sesji. Wiatrakowa uchwała odrzucona

Jakub Kępa: Nic nie musimy
film

Jakub Kępa: Nic nie musimy

Zdrowe starzenie wyzwaniem współczesnej medycyny. Oglądaj nasz program „Dzień Wschodzi”
film
DZIEŃ WSCHODZI

Zdrowe starzenie wyzwaniem współczesnej medycyny. Oglądaj nasz program „Dzień Wschodzi”

Rak piersi pod lupą. O profilaktyce i trzeciej edycji Breast Fest
film

Rak piersi pod lupą. O profilaktyce i trzeciej edycji Breast Fest

Rok inwestycji drogowych w Lublinie. Finał naszego cyklu „Wtorek na dzielni”
film
WTOREK NA DZIELNI

Rok inwestycji drogowych w Lublinie. Finał naszego cyklu „Wtorek na dzielni”

XXI Lubelski Festiwal Nauki już lada moment
film

XXI Lubelski Festiwal Nauki już lada moment

Rosyjskie drony nad Polską. Generał Jakubczyk: Zlekceważyliśmy zagrożenie
film
Dzień Wschodzi

Rosyjskie drony nad Polską. Generał Jakubczyk: Zlekceważyliśmy zagrożenie

Uszkodzony dron odnaleziony pod Białą Podlaską. Są kolejne lokalizacje
galeria
pilne

Uszkodzony dron odnaleziony pod Białą Podlaską. Są kolejne lokalizacje

Nadchodzi jesień
film
Pogoda

Nadchodzi jesień

Zamoy ma 110 lat. Szkoła szykuje się do świętowania
film
DZIEŃ WSCHODZI

Zamoy ma 110 lat. Szkoła szykuje się do świętowania

Foto
Bartłomiej Kseniak zawodnik KS SNAJPER (z tarczą) - zwycięzca w dwóch kategoriach pistoletowych.

Celowali patriotycznie. Memoriał Strzelecki Żołnierzy i Powstańców

galeria
Marzą o tym, by być radcami prawnymi. Przed nimi pierwszy egzamin
galeria
ZDJĘCIA

Marzą o tym, by być radcami prawnymi. Przed nimi pierwszy egzamin

Już po licencjacie. Kolejne czepkowanie w AZ i pierwsze umowy o pracę
galeria
ZDJĘCIA

Już po licencjacie. Kolejne czepkowanie w AZ i pierwsze umowy o pracę

Cztery nowe karetki dla pogotowia. Ponad 2,5 mln zł na bezpieczeństwo mieszkańców
galeria
ZDJĘCIA

Cztery nowe karetki dla pogotowia. Ponad 2,5 mln zł na bezpieczeństwo mieszkańców

XVII-wieczne domy, kafle i przedmioty codziennego użytku odkryte na Podzamczu
galeria
ZDJĘCIA

XVII-wieczne domy, kafle i przedmioty codziennego użytku odkryte na Podzamczu

Serce na dłoni i materiał genetyczny z banana. Festiwal nauki z AZ
galeria

Serce na dłoni i materiał genetyczny z banana. Festiwal nauki z AZ

Koniec lata w memach. Internauci już w trybie jesień
galeria
MEMY

Koniec lata w memach. Internauci już w trybie jesień

Rozmowa z miastem. Ruszył XVII Festiwal OPEN CITY w Lublinie
galeria
NASZ PATRONAT
20 września 2025, 13:00

Rozmowa z miastem. Ruszył XVII Festiwal OPEN CITY w Lublinie

Sto lat to za mało. Lubelski Zamoy ma już 110 lat
galeria
ZDJĘCIA

Sto lat to za mało. Lubelski Zamoy ma już 110 lat

Nowa podstacja Felin już działa. Ratownicy mają lepsze warunki, a pacjenci szybszą pomoc
galeria

Nowa podstacja Felin już działa. Ratownicy mają lepsze warunki, a pacjenci szybszą pomoc

Zagrały orkiestry dęte. Pierwszy taki przegląd w Lublinie
galeria

Zagrały orkiestry dęte. Pierwszy taki przegląd w Lublinie

Ogłoszenia
Najnowsze · Promowane
Budownictwo -> Materiały -> Sprzedam

zawór

ZAMOŚĆ

43,00 zł
Budownictwo -> Materiały -> Sprzedam

ruraelas

ZAMOŚĆ

43,00 zł
Budownictwo -> Materiały -> Sprzedam

rurakom

ZAMOŚĆ

129,00 zł
Budownictwo -> Materiały -> Sprzedam

kolkom

ZAMOŚĆ

69,00 zł
Budownictwo -> Materiały -> Sprzedam

rurakom

ZAMOŚĆ

139,00 zł

Komunikaty