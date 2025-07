Przebadają kilka tysięcy dzieci. Lubelska Unia Cyfrowa ruszy w teren

Chłopomania na Rynku Wielkim. To coś więcej niż festyn

To, co dawniej było na wsi codziennością, zostanie reaktywowane we współczesnej odsłonie. Temu ma służyć wydarzenie organizowane przez Młodzieżową Radę Miasta Zamość. Zamojska Chłopomania jest planowana na sobotę 2 sierpnia.